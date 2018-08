Plekanec: ‚Se Šafářovou se už pár dnů vídáme.‘ Za rozvodem s Vondráčkovou však nestojí

MONTREAL/PRAHA Hokejista a hráč Montrealu Canadiens Tomáš Plekanec se až doteď nevyjadřoval k okolnostem rozpadu manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Údajně nechtěl pošpinit 'všechny ty hezké roky, které spolu zažili.'

„Během posledních dnů ale zaznělo několik polopravd a lží, že jsem se přece jen rozhodl k nim něco říct,“ začal Plekanec na sociální síti facebook. Ovšem vyjádří se prý jen takto, nikdy více už se k tomu nechce vracet.

„S Luckou jsme jako manželé nefungovali už několik měsíců, vlastně už poslední dva roky. Každý jsme si žili po svém, při pobytu v Česku jsme se nevídali vůbec,“ popisuje Plekanec události posledních let.



Spekulovalo se, že je za rozpadem vztahu jiná žena, kterou měla být tenistka Lucie Šafářová. „Rozchod je čistě věcí nás dvou a není za ním nikdo třetí. Ani z mojí, ani z Lucčiny strany. Rozhodně za něj nemůže to, že se posledních pár dní vídám s tenistkou Lucií Šafářovou. Není to rok, není to několik měsíců.“



„Z toho, že naše manželství nevyšlo, jsem smutný. Zodpovědnost za to neseme oba. A oba se budeme snažit, aby to ani v nejmenším nepoznamenalo naše děti.“ dodal Plekanec, který se nyní pilně připravuje na další sezónu v NHL.