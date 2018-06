Za nápis proti fotbalovému šampionátu hrozí ruským studentům vězení. Nechtěli v areálu školy fan-zónu

MOSKVA Rozruch v médiích a na sociálních sítích vyvolal postup moskevské policie, která začala stíhat tři studenty Moskevské státní univerzity (MGU) za posprejování reklamního plakátu podle paragrafu, hrozícího až třemi roky vězení. Trojice studentů na plakátu vytvořila nápis proti zřízení zóny pro fanoušky nadcházejícího fotbalového šampionátu v areálu univerzity.

„Za osmnáctileté posluchače filozofie, kterým hrozí zjevně nepřiměřený trest, se postavili jak prostí občané, tak známí politici,“ napsal dnes server Newsru. com o „bouřlivém nesouhlasu veřejnosti“.



„Zplundrovat celé centrum města, zbourat historické památky - ne, to není vandalství, vandalstvím je postříkat barvou papírový reklamní štít,“ citoval server jedno z rozhořčených vyjádření na sociálních sítích. „Vandalstvím je to, co se děje s centrem Moskvy, s bulváry, s parky, jezery. Za to by se mělo zatýkat a soudit se vší přísností zákona!“ přisadila si další Moskvanka.

Opoziční politik Dmitrij Gudkov zase připomněl, že MGU má „věčného“ rektora - protože je důvěrníkem prezidenta Vladimira Putina - a že studenti během šampionátu přijdou o střechu nad hlavou, protože na koleji budou ubytovaní policisté.

Proti vybudování fan-zóny protestují několik měsíců

„Sebrali ho přímo během zkoušky, ani ji nestihl složit,“ uvedl spolubydlící jednoho ze zadržených studentů; na rozdíl od jeho kamaráda stačila zkoušku udělat studentka, kterou si policisté následně předvolali telefonicky.

Aktivistka opozičního hnutí Otevřené Rusko Valentina Děchtjarenková tvrdí, že na strážnici policisté zabavili studentům mobilní telefony, aby mohli zkoumat i zašifrovanou komunikaci, a slibovali jim, že vyváznou jen s malou pokutu, pokud se přiznají.

Vysokoškoláci proti vybudování fan-zóny na univerzitě podle serveru protestují již několik měsíců - v dubnu živým řetězem, v květnu hudebním festivalem, který skončil zatýkáním, a to i hudebníků.

Mistrovství světa ve fotbale začne v Rusku už za necelé dva týdny.