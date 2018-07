Za ovlivňováním voleb v USA a otravou Skripalových může být stejná ruská agentura, tvrdí Britové

LONDÝN Ruská vojenská rozvědka, která je podezřelá z pokusu o ovlivnění amerických prezidentských voleb, mohla stát i za otrávením bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije nervovým plynem Novičok. V pondělí o tom s odvoláním na britské a americké zdroje blízké vyšetřování informoval americký deník New York Times.

Britští vyšetřovatelé si myslí, že za otravou Skripalových stála skupinka současných nebo bývalých agentů ruské vojenské rozvědky GRU, kteří byli vysláni do jižní Anglie. Právě z této agentury pochází i dvanáct agentů, které viní Američané z ovlivňování voleb.

Britové v současnosti dokončují identifikaci podezřelých, zároveň ale nevylučují, že se na atentátu mohla podílet i další ruská tajná služba, případně soukromá agentura.



Americké ministerstvo spravedlnosti krátce před dlouho očekávaným summitem v Helsinkách obvinilo 12 důstojníků GRU z hackerského napadení Národního výboru americké Demokratické strany a volebního štábu Hillary Clintonové.

Vladimir Putin v pondělí na summitu nabídl Donaldu Trumpovi výslech těchto dvanácti agentů. „Naše prokuratura může takový výslech provést a informovat pak USA o jeho výsledku. Můžeme dokonce pozvat oficiální představitele USA včetně členů Muellerovy komise, aby výslechům byli přítomni,“ řekl ruský prezident s odkazem na komisi vyšetřovatele FBI Roberta Muellera.

Ruské ministerstvo zahraničí se k obviněním oficiálně vyjádřilo v prohlášení na svých stránkách. Uvedlo, že cílem oznámení je poškodit atmosféru před blížícím se summitem USA a Ruska.

Rusko vyjádřilo politování nad tím, že „rozšiřování nepravdivých informací se ve Washingtonu stalo normou“ a poukázal na politický motiv případu a nepodložené obvinění. Samotné vyšetřování na ministerstvu zahraničí bylo označeno jako „ostudná komedie, která hanobí Spojené státy“.



Dokumenty šířil Guccifer 2.0

V ruském útoku na e-mailovou komunikaci demokratů hrála podle obvinění hlavní rolidigitální osoba vytvořená agenty GRU, která vystupovala pod přezdívkou Guccifer 2.0. Právě od ní dostával tajné materiály server WikiLeaks provozovaný Julianem Assangem, ale i někteří Američané, kteří je pak dál šířili do médií. Měli to být lidé z republikánských kruhů nebo přímo z okolí budoucího prezidenta Donalda Trumpa. V obvinění se ale nepíše o tom, že by dotyční věděli, že je Guccifer 2.0 dílem ruských špionů.

Mezi Američany, kteří komunikovali přímo s Gucciferem 2.0, byl i Roger J. Stone, dlouholetý Trumpův přítel. Ten v sobotu novinářům řekl, že v té době byl přesvědčen o tom, že si píše s rumunským hackerem, jak se Guccifer 2.0 představil. Dalším z adresátů byl Lee Stranahan, jenž vystupuje na rozhlasové stanici Sputnik a dříve působil v krajně pravicovém serveru Breitbart News.

Podezření, že Guccifer 2.0 je ruské provenience, panovalo hned od první chvíle, kdy se objevil. Název odkazuje k rumunskému hackerovi Marcelu-Lehelu Lazarovi, který v roce 2013 zveřejnil mimo jiné e-maily rodiny Bushů. Nyní je ve vězení. Hacker zkombinoval jména Gucci a Lucifer.