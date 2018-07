Za ožralu a zloděje se mi Babiš musí omluvit, jinak dojde na právníky, ohradil se Kalousek

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek vyzve premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše k omluvě za výroky, které na jeho adresu předseda vlády vyslovil během středeční schůze k vyslovení důvěry vládě. Řekl, že na sněmovní výbor se kvůli nepravdivým výrokům obracet nebude. Nechce zatěžovat „už tak složitou atmosféru“ ve sněmovně. Babiš se podle ČTK za výroky omlouvat nebude.

Kalousek doufá, že se premiér omluví a spor neskončí u soudu v občanskoprávním řízení. Babiš se na plénu Sněmovny do Kalouska ostře pustil, tykal mu a označil ho za „zloděje zlodějského“ a ožralu.



„Budu chtít omluvu vzhledem k tomu, že mám v ruce důkazy, že ty výroky jsou nepravdivé, ať už se to týká padáků nebo nařčení z opilosti. Pevně doufám, že to pan premiér nahlédne a omluví se, aniž bychom to museli řešit právními kroky,“ uvedl.

Babiš se podle ČTK Kalouskovi omlouvat za výroky z jednání sněmovny nebude. Neplánuje ani podat trestní oznámení na demonstranty, kteří po něm házeli předměty.

Ministerský předseda v noci na dnešek na plénu reagoval na Kalouskova slova o tom, že Babiš v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. „Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech,“ prohlásil Babiš. Kalousek předtím premiérovi taky řekl, že „kňourá a fňuká“, a řekl mu, že chlap mluví i s lidmi, kteří mají jiný názor. „Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor,“ zdůraznil Kalousek s odkazem na demonstraci, která se konala pod okny Sněmovny.

Babiš řekl, že chtěl demonstrantům ukázat novinový článek z roku 2006 o tom, že Kalousek je pro vládu tolerovanou komunisty. „Vy mi taky celý den vykládáte o komunistech? Chtěl jsem to demonstrantům přečíst. Začali po mně házet láhve. Co je to za pokrytectví?“ rozohnil se ministerský předseda. „Zařiďte, aby na mě ti vaši kámoši neřvali a neházeli lahve,“ pokračoval. Ministerský předseda také opět odmítl, že by za bývalého režimu spolupracoval s komunistickou tajnou Státní bezpečností. Kalousek pak prohlásil, že se kvůli Babišově nařčení z opilosti podrobil testu a obrátí se na mandátový a imunitní výbor. Zároveň zdůraznil, že v roce 2006 s komunisty o podpoře vlády ČSSD a KDU-ČSL nevyjednával. Kalousek tehdy lidovce vedl.

Na Malostranském náměstí u Sněmovny a v přilehlé ulici ve středu od odpoledne do noci proti nové vládě demonstrovaly stovky lidí. Policie v souvislosti s demonstrací a následnou akcí ve Sněmovní ulici do dneška neobdržela žádné trestní oznámení. „Zadokumentovali jsme dva přestupky proti právu shromažďovacímu, které budou pražskými policisty oznámeny k projednání na magistrát,“ sdělil ČTK policejní mluvčí Jozef Bocán. Policisté podle něj zaznamenali několik stížností na hluk, ale závažněji veřejný pořádek narušen nebyl. „Bezpečnost chráněné osoby ohrožena nebyla, a tedy ani v této záležitosti nevedeme jakékoliv řízení pro protiprávní jednání,“ uzavřel.