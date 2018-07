Za setkání se Stallonem zaplatili tisíce. K akci nedošlo a peníze zpět dosud nedostali

PRAHA Akce s názvem Večer s Megastar měla splnit životní sen mnoha Čechů a Slováků. Vytouženého setkání s americký hercem Sylvestrem Stallonem se ovšem nedočkali a ani investované tisíce korun jim dosud nikdo nevrátil. Policie se případem zabývá jako možným podvodem.

Hollywoodská hvězda, známá především coby filmový Rocky Balboa nebo Rambo, se měla v české metropoli objevit koncem letošního května. Pořadatel události, společnost Europa Events, lidi zval na živý rozhovor a osobní setkání s newyorským rodákem. Na poslední chvíli ovšem událost přeložil na říjen, údajně kvůli „vážným organizačním důvodům“.



Email, kteří obdrželi majitelé vstupenek na akci se Sylvesterem Stallonem od organizátorů.

Jenže sám Sylvester Stallone na svých internetových stránkách zveřejnil na jaře prohlášení, v němž před pořadatelskou firmou varuje. Do české metropole se nechystá, ani prý neplánuje žádnou podobou akci.



Fanouškům, kteří za příležitost spatřit svůj idol zblízka zaplatili od dvou do 70 tisíc korun, organizátoři následně přislíbili návrat investovaných prostředků. „Dle našich obchodních podmínek máme na vrácení 60 dní. Nicméně pokud to situace dovoluje, zasíláme v co nejkratším časovém okamžiku,“ dočkala se odpovědi řada z těch, kteří žádost společnosti zaslali. Peníze ovšem na účtech dosud nemají.

„Ani po více než dvou měsících, co jsem jim poprvé napsala, mi nikdo nic zpět neposlal,“ přiblížila serveru Lidovky.cz Mirka Čiháková, jedna z těch, kteří si vstupenku na událost pořídila. „Odepsali, že mi peníze pošlou a od té doby se mnou již nekomunikují,“ dodala.

Tutéž zkušenost má i Kristína Schmidt, která dokonce na sociální síti Facebook vytvořila skupinu sdružující lidi, jimž zmiňovaná společnost odmítá vyplatit finance.



„Od začátku roku je bombarduji e-mailem. V každé odpovědi mi píšou, že peníze samozřejmě vrátí do dvou týdnů nebo že platba čeká ve frontě, ale určitě to není podvod,“ vylíčila Schmidt. „Nevrátili nikomu nic. Tedy kromě asi tří lidí, jimž vrátily peníze banky, protože platili kreditní kartou přes platební bránu.“



Stallone není jediný, do Prahy nedojeli další

Europa Events ujišťuje, že žádosti o stornování vstupenek řeší postupně. Finance prý lidem navrátí ve stoprocentní výši. „Bohužel je to tlak i pro nás, jelikož v médiích vyšlo mnoho nepravdivých informací a požadavků na storno je víc,“ napsala společnost v nepodepsaném vyjádření pro Lidovky.cz.



Se zákazníky za firmu komunikují dvě ženy – Martina Jelínková a Tereza Vodičková. Obě pouze skrze email. Není proto zřejmé, zdali se jedná o skutečné, či smyšlené osoby.



Celou záležitostí se nicméně zabývá i česká a slovenská policie. „Případ je momentálně ve fázi prověřování pro podezření z trestného činu podvod, kdy kriminalisté shromažďují veškeré potřebné podklady,“ sdělil serveru Lidovky.cz Tomáš Hulan, pražský policejní mluvčí.

Sylvester Stallone přitom není jediná celebrita, na níž firma Europa Events lákala. Už v minulosti pořádala akci slibující setkání s burzovním makléřem Jordanem Belfortem, jehož příběh se stal předlohou pro film Vlk z Wall Street, či konferenci s motivačním řečníkem Jackem Canfieldem. Ani jedna událost se nekonala. V e-mailové korespondenci, jíž má server Lidovky.cz k dispozici, navíc Canfieldův tým pracovní pobyt v Praze v brzké době odmítá.

Americký burzovní makléř Jordan Belfort.

Jednatelem společnosti Europa Events, jež spadá pod firmu Prosperity Factory, je Slovák Tomáš Blažo. Několik trestních oznámení je na něj kvůli obdobné činnosti podáno i na Slovensku, kde zároveň čelí více než dvaceti exekucím. Do firmy, která vznikla v březnu 2017, tedy pouhých pár měsíců před ohlášením pořádání zmiňovaných akcí se slavnými osobnostmi, vstoupil s minimálním kapitálem 500 korun.