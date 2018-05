Za šíření knihy bývalý předseda muslimské obce Sáňka potrestán nebude

PRAHA Bývalý předseda pražské muslimské obce Vladimír Sáňka nebude potrestán kvůli případu šíření radikální islámské knihy. Pražský městský soud ho v pátek definitivně zprostil obžaloby. Sáňka vinu dlouhodobě odmítá. Jeho případ souvisí s razií tehdejšího protimafiánského útvaru v pražských muslimských centrech v roce 2014.

Kauza se týká vydání knihy od Bilala Philipse s názvem Základy tauhídu - Islámský koncept boha. Její autor nesmí do některých západních zemí, kniha je v některých státech také zakázána. Podle výroční zprávy o extremismu vydávané českým ministerstvem vnitra kniha propaguje salafijský směr islámu, který hlásá netoleranci a nenávist k jiným náboženstvím.



Sáňka byl obviněn ze zločinu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Toho se podle policie dopustil tím, že zajistil překlad, vydání a distribuci knihy. Hrozilo mu za to až deset let vězení.

Soud zamítl odvolání státního zastupitelství, které chtělo zprošťující verdikt zvrátit. Předseda odvolacího soudu Richard Petrásek vysvětlil, že se řešila zejména otázka, zda je salafismus hnutí, které by kniha propagovala, což se neprokázalo. Salafistické učení podle něj nelze s hnutím spojovat. „Za této situace je prokázáno, že skutek, pro který je obžalovaný stíhaný, se nestal,“ řekl Petrásek.

Sáňka rozhodnutí soudu ocenil

Soud Sáňku zprostil obžaloby v roce 2016. Tento rozsudek však odvolací soud zrušil a vrátil případ k dalšímu dokazování. Druhý zprošťující verdikt z letošního února byl dnes potvrzen. Proti verdiktu lze podat ještě dovolání, kterým by se případně zabýval Nejvyšší soud.

Sáňka soud ocenil za jeho rozhodnutí, které označil za velmi fundované. Řekl také, že byl obviněn ze závažného zločinu, jehož se nedopustil. „Táhlo se to čtyři roky a jsem rád, že to mám za sebou,“ řekl Sáňka. Poděkoval také svému okolí za podporu a za to, že se od něj neodvrátilo.

Policie v roce 2014 vnikla do objektů Ústředí muslimských obcí, Muslimské obce Praha a Islámské nadace nedaleko Václavského náměstí a na Černém Mostě. Razie se odehrála při páteční modlitbě, která má pro muslimy zvláštní význam.

Na zásah si stěžovala řada účastníků modlitby včetně zahraničních diplomatů. Nelíbilo se jim například to, že museli ležet obličejem k zemi, podle výpovědí svědků na ně také policisté mířili zbraněmi. Podle vnitra byl zásah v pořádku. Soudy později odmítly řešit žalobu Ústředí muslimských obcí, v níž se domáhalo konstatování, že modlitba byla narušena.