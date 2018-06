Za Trumpem bez strachu ze státního převratu. Kim měl vyměnit vedení armády, aby si kryl záda

WASHINGTON/PRAHA V pondělí se objevily zprávy, že severokorejský lídr Kim Čong-un vyměnil nevyšší vedení armády. Trojice nových lídrů je podle odborníků oddaná více Kimovi, než politice KLDR, proto jim vůdce důvěřuje. Svým krokem si tak pojistil, že během summitu s USA neproběhne v zemi převrat.

„Všichni tři jsou Kim Čong-unovi lidé. Na ta místa je dosadil právě proto, že jsou mu loajální,“ uvedl pro agenturu Reuters přední expert na Severní Koreu Michael Madden o výměně vedení severokorejské armády.

Podle něj obměna proběhla především z důvodu chystaného summitu USA-KLDR, kvůli němuž vůdce opustí zemi. Kim Čong-un si prý chce zajistit, že v průběhu setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Singapuru, jež je naplánované na 12. června, neproběhne v jeho zemi státní převrat.

Severokorejský lídr Kim Čong-un tak v pondělí podle agentury Jonhap provedl výměnu na třech postech zásadních pro obranu státu - postu ministra obrany, náčelníka generálního štábu a politického šéfa armády. Na rozdíl od bývalého vedení armády, které bylo značně konzervativní, byli na nové posty jmenováni lidé, kteří jsou absolutně oddaní Kimovi, nikoliv politice KLDR.

Spojené státy očekávají od schůzky navázání vztahů, z nichž by v závěru měla vzejít dohoda o denuklearizaci Severní Koreje. Podle jihokorejských médií se však tento požadavek setkal v severokorejských armádních kruzích s vlnou nevole. Není však jasné, zda byli odvolaní velitelé za tiché protesty zodpovědní.

Očekává se však, že noví představitelé, ministr obrany No Kvang-čol, velitel ozbrojených složek Ri Jong Gil a politický šéf armády Kim Su-gil, budou schopni zvládnout změny, se kterými se bude země po summitu potýkat.

Zkušení a věrní Kimovi

Všichni tři již na vysokých pozicích v zemi byli. No Kwang-čol byl náměstkem ministra vnitra, Ri Jong-gil již dokonce na postu velitele generálního štábu v minulosti byl a Kim Su-gil je dlouholetým severokorejským generálem.

Nové vedení je značně mladší než původní, ačkoliv je všem třem přes šedesát let. Mají zkušenosti s jednáním se zahraničními politiky, ale podle dostupných informací by neměl ani jeden z nově jmenovaných šéfů armády odjet příští týden s vůdcem do Singapuru.

Osmašedesátiletý Kim Su-gil je podle odborníků jedním z nejbližších Kimových poradců. V minulosti jej již mnohokrát doprovázel při vojenských inspekcích či veřejných vystoupeních.

Svou důvěru si vysloužil i tím, že se podílel na zátahu a popravě strýce Kim Čong-una v prosinci roku 2013. Toho nechal prý popravit dělem. Podle odborníka Michaela Maddena působil poslední tři roky ve straně jako Kimův „čistič“.

Staronový šéf generálního štábu Ri Jong Gil byl v té samé pozici v letech 2013 až 2016. Pak ale z nespecifikovaných důvodů o místo přišel. Byl sesazen na pozici zástupce a degradován ze čtyřhvězdičkového generála na tříhvězdičkového. Média tehdy spekulovala, že byl popraven za korupci, ale o tři měsíce později se objevil na sjezdu strany. Teď se po dvou letech vrátil na své původní místo.

Důvěryhodný poradce

Nový ministr obrany No Kwang Čol je nejméně známou osobou. Dříve vedl Druhý ekonomický výbor, který dohlíží na výdaje na zbrojení i jaderné a raketové programy. No je podle odborníků člověkem, který stoupal až za éry Kim Čong-una a Kim jej považuje za důvěryhodného poradce.

I tak byla ale výměna vedení překvapivá. A to právě proto, že se odehrála tak krátce před plánovaným summitem.

„Ze summitu s Trumpem vzejde plán na denuklearizaci a pro Kima by bylo zatěžující, kdyby za sebou měl jestřáby, které podráždí každý úklon od nukleárního programu,“ vysvětlil Kimův krok Čcheong Seong-Čchang z jihokorejského institutu Sejong.

Podle odborníků se totiž severokorejský diktátor chce v budoucnu zaměřit více na ekonomickou situaci v KLDR. K tomu, aby mohl být úspěšný, však potřebuje odlehčení od ekonomických sankcí, jež na jeho režim uvalily ostatní státy.