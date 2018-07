Za vraždu 14leté dívky na Děčínsku dostal šestatřicetiletý muž trest 19 let vězení

Ústí nad Labem Na 19 let v úterý poslal ústecký krajský soud do vězení bývalého regionálního novináře Martina Chloubu za vraždu čtrnáctileté dívky a za pokus o vraždu její kamarádky. Vražda se stala loni v Doubici na Děčínsku. Trest si má šestatřicetiletý Chlouba odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obhájce si ponechali lhůtu na podání odvolání.

Nejprve muž podle obžaloby zaútočil loni v září na starší dívku, které bylo tehdy 15 let. Dívka při škrcení ztrácela vědomí. Když se mladší z dívek vrátila z procházky se psem, použil muž na její ochromení elektrický paralyzér a začal ji také škrtit. Obě pak svázané přesouval do různých částí domu. Mladší dívka útoky nepřežila. Státní zástupce navrhoval pro Chloubu 20 až 23 let vězení. Obžalovaný označil uškrcení dívky ve své výpovědi za nehodu.



Chloubův obhájce v úterý požadoval, aby byly činy překvalifikovány na zabití a těžké ublížení na zdraví. Soudkyně Šárka Tampová ale uvedla, že jednání pachatele a mechanismus útoku svědčí o tom, že útočník čin promýšlel. S útokem na dívky mohl podle soudkyně Chlouba kdykoli přestat, ale neudělal to.

Tělo zavražděné dívky schoval Chlouba ve sklepě pod podlahu. Starší z dívek, která přežila, naložil do auta a odvezl ji do 20 kilometrů vzdálené České Kamenice. Dívka utrpěla řadu zranění svědčících o tom, že byla škrcena. Trpí podle znaleckých zpráv posttraumatickou stresovou poruchou a její zapojení do běžného života je téměř rok od skutku nemožné. Soudkyně v odůvodnění uvedla, že obžalovaný se plně nedoznal.

V průběhu trestního řízení měnil své výpovědi a snažil se do soudního jednání vnést zmatek. Soud tak nemá ucelenou představu, co se přesně v noci z 23. na 24. září v Doubici odehrálo. Na rozhodnutí o délce trestu nemá tato okolnost podle soudkyně vliv. vyk fir hj