Za vyvraždění rodiny měl dostat smrtící injekci. Příběh syna, který díky smilování otce unikl popravě

DALLAS/PRAHA Texaský guvernér Greg Abbot jen pár minut před popravou ušetřil život Thomase „Barta“ Whitakera. Za naplánování vraždy celé rodiny v roce 2003, zřejmě kvůli velkému dědictví, hrozila muži smrtící injekce. Na žádost Whitakerova otce, který přežil vražedný útok, byl Bartovi trest změněn na doživotí.

Otci rodiny Kentu Whitakerovi se v roce 2003 život obrátil vzhůru nohama. Ležel v nemocnici a v hrudníku měl ránu po 9mm kulce, která jen o pár centimetrů minula srdce. Po osmadvaceti letech manželství ovdověl. Jeden z jeho synů byl mrtvý a druhý se zotavoval ze střelného poranění.

Vyšetřovatelé se zpočátku domnívali, že útok na rodinu byla práce lupičů, které překvapil brzký návrat rodiny z večeře. Důkazy však postupně začaly ukazovat jinam. Všechny šuplíky v domě byly například vytažené, ale oblečení i další věci zůstaly srovnané a netknuté. Chyběl jen Bartův telefon.

Policistům se také zdálo podezřelé, že Bart pozval celou rodinu na večeři, protože chtěl oslavit blížící se promoci. Bart přitom ani na vysokou nechodil a tajil to před svými rodiči. Neměli však dostatek důkazů na to, aby mladíka obvinili.

Sedm měsíců po vraždě žil Bart stále se svým otcem Kentem. Popíral, že by měl co do činění s vraždami, ačkoliv policisté již varovali jeho otce, že by mohl být v nebezpečí. Když pak policie získala svědectví Bartova bývalého spolubydlícího, který přiznal, že s Bartem plánoval vraždu Whitakerových, Bart uprchl do Mexika.

Vyšetřovatelům se nakonec podařilo najít i dva Bartovy komplice, kteří se přiznali ke střelbě a napomáhání s vraždami. Barta úřady vypátraly v roce 2005 a převezly ho do Texasu.

„Přesvědčil své přátele, aby někoho zavraždili, protože neměl, co jiného by dělal. Myslíme, že to bylo kvůli penězům. Zabíjel, protože to pro něj byla hra,“ uvedl podle serveru Washington Post prokurátor Fred Felcman, který dohlížel na případ Barta Whitakera, mladíka, jenž naplánoval smrt vlastní rodiny.



Bezohledný sociopat

Na jaře 2007 byl Bart obviněný ze zorganizování vraždy své matky Tricie a mladšího bratra Kevina. To, že komplicové Barta zasáhli do ruky, aby odvrátili podezření, nakonec posloužilo obžalobě, aby jej vykreslila jako bezohledného sociopata, který pro dědictví v hodnotě milionu dolarů byl schopen udělat cokoliv.

Soud nakonec odsoudil Barta k trestu smrti, k němuž mělo dojít v pátek. I uplynulých letech však stál Bartův otec na jeho straně. Ještě v nemocnici prý dokázal odpustit útočníkům. Prý mu nezáleželo na tom, kdo čin spáchal.

Kent věřil v Boha a právě víra mu prý ještě v nemocnici pomohla překonat tragédii, která postihla jeho rodinu. „V momentu, kdy se to stalo, mi projelo po zádech teplo,“ uvedl Whitaker. „Všechna zloba mě opustila. Nezáleželo na tom, kdo byl za čin zodpovědný.“

Když pak Bart dostal trest smrti, rodina byla zhrozená. Nikdo z pozůstalých si pro něj takový trest nepřál. Všichni, včetně otce, doufali, že Bart nakonec dostane „pouze“ doživotí. O změnu trestu se pokoušeli skrze odvolání až do rozhodujícího momentu u poslední možné instance – Texaského panelu pro milosti, který guvernérovi státu doporučuje udělení milosti či změny trestu.

‚Vím, o co jsem přišel.’

„Myslím, že požadovat trest smrti bylo moc,“ uvedl Whitaker. „Toto není případ otce, který ignoruje pravdu o svém synovi. Věřte mi, vím moc dobře, o co jsem kvůli jeho rozhodnutím přišel.“

Dne 20. února 2018 vydala guvernérova poradní skupina rozhodnutí, že by trest měl být Bartovi změněn. Rozhodnutí však zůstávalo na guvernérovi, který se nevyjádřil až do dne popravy.

Dozorci dokonce již podali Bartovi poslední večeři. Hodinu před popravou se dozvěděl, že se na něj nečeká smrtící injekce a že se jeho trest mění na doživotí bez možnosti získání milosti.

„Úplně nás to dostalo,“ popsal moment, kdy se dozvěděl o guvernérově rozhodnutí, pro USA Today vrahův otec, který na čekal na telefonát od synova právníka společně s dalšími přáteli. „Celá místnost se začala radovat.“