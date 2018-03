Za výrokem, že Okamura je nebezpečný psychopat, si stojím, říká poslanec ANO Vyzula

PRAHA Už dlouho jsme neslyšeli takové xenofobní a rasistické myšlenky a bagatelizaci holokaustu z nejvyšších politických míst, komentuje výroky Tomia Okamury poslanec ANO a lékař Rostislav Vyzula. Okamura ve středu přečkal pokus o odvolání z funkce místopředsedy Sněmovny. 77 ze 176 přítomných poslanců neschválilo program mimořádné schůze, na které se měly řešit jeho výroky o koncentračním táboře v Letech. Vyzula byl jediným členem hnutí ANO, který hlasoval pro možnost svolat schůzi a Okamuru následně odvolat.

Lidovky.cz: Jako jediný poslanec ANO jste podpořil schválení programu mimořádné schůze, na které se mělo hlasovat o odvolání Tomia Okamury z pozice místopředsedy sněmovny. Proč?

Předpokládám, že jako demokratický stát máme dát možnost širší diskusi, šlo jen o hlasování o programu. Do té doby měli možnost vystupovat jen přednostní práva, v té době, kdy by byl schválený program, by se k tomu mohli vyjádřit i ostatní a byla by řádná diskuze. Chtěl jsem tedy, aby byla možnost demokratické diskuse.



Lidovky.cz: Kdyby se o Okamurově odvolání hlasovalo, jak byste hlasoval?

Já bych hlasoval pro odvolání, to jsem rozhodnutý. Jsem pro odvolání. Dlouho jsme už neslyšeli takové xenofobní a rasistické myšlenky a bagatelizaci holokaustu z nejvyšších politických míst. Tak si myslím, že náš stát nesměřuje.



Lidovky.cz: Na Twitteru jste Tomia Okamuru označil za nebezpečného psychopata a volal jste po tom, že by měl být zastaven. Proč?

Neměl by mít takový vliv na nejvyšší politiku, mělo by se umírnit, kde má být. Voliči ho zvolili a to je v pořádku, byl zvolen demokraticky, ale nemůže být jedním z čelních představitelů politické scény, to je absurdní.



Lidovky.cz: Označení za nebezpečného psychopata je poměrně silné. Nebojíte se Okamurovy reakce?

Reakce se nebojím. Za tím výrokem si stojím, rád si to obhájím, Okamurovy výroky se vymykají normálu a jsou opravdu nebezpečné, mohly by ve společnosti zasít nenávist a xenofobii a to je potřeba zastavit v samém začátku.



Lidovky.cz: Nebojíte se, že vaše vyjádření Okamura předá svým právníkům?

Rád se o tom pobavím na jakékoli úrovni. Pan Okamura na to má samozřejmě plné právo, jsme v demokratické společnosti a on může zpochybňovat moje výroky, s tím nemám žádný problém.



Lidovky.cz: Proč jste byl jediný z hnutí ANO, kdo podpořil možnost hlasovat o odvolání Okamury?

To upřímně řečeno nevím, řada našich členů se hlasování zdržela a proč to neřekli otevřeně, to nevím. Ještě jsem to s nimi neprobral a nechci spekulovat.



Lidovky.cz: Jak probíhají vnitrostranické debaty o Okamurově osobě?

To je živé téma, hodně se o tom psalo, a byli například jasné signály některých našich ministrů, takže se diskutovalo. Byly tam názory, kdy ho lidé chápou a omlouvají, a byly tam názory, které ho jasně odsuzují.



Na sociálních sítích Vyzula za svůj tweet Vyzula sklidil převážně chválu. Ex-ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) prohlásil, že se našel "jeden statečný a slušný člověk".



Objevuje se však i kritika, zejména z řad lidí, kterým vadí, že Vyzula stojí za hnutím ANO a jeho šéfem Andrejem Babišem.



Lidovky.cz: Co si myslíte o vládě, která by například vznikla s podporou SPD?

To zcela zamítám. Mám názor, že ta jednání jsou asi složitá, ale určitě existuje několik možností, jak tu vládu sestavit. Pro mě je přijatelná například varianta vlády ČSSD s podporou KSČM. Ale určitě tam je řada možností, ale nemám na to osobně žádný vliv.



Lidovky.cz: Jelikož nejste součástí těchto jednání, jak byste jednal, pokud by vláda s SPD či jeho tolerancí vznikla?

To je těžké. S tím se ztotožnit neumím. Ještě bych to ale nechal, zatím doufám, že k tomu nedojde.