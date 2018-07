Záchrana z jeskynního komplexu po 15 dnech. První čtyři mladí fotbalisté jsou venku, další si musí počkat

Vývoj událostí 23. června - Skupina 12 chlapců ve věku 11 až 16 let a jejich pětadvacetiletý fotbalový trenér vstoupili do jeskyně Tcham Luang Nang Non na severu Thajska. Tam je překvapila stoupající hladina vody, před kterou se ukryli v síni asi čtyři kilometry od vchodu, kde je nakonec voda uvěznila.

25. června - Thajští záchranáři se dostali několik kilometrů dovnitř a mohli vstoupit do druhé komory od ústí jeskyně. Na místě našli věci, patřící chlapcům. Během hledání pumpovala silná čerpadla z jeskyně miliony litrů vody. 2. července - Chlapce a jejich trenéra nalezli po devíti dnech záchranných akcí potápěči živé na vyvýšenině v hloubi jeskyně. Kromě příslušníků thajského námořnictva se akce zapojili i čtyři zkušení britští jeskynní potápěči, několik expertů americké armády a záchranáři z Číny, Austrálie, Barmy nebo Laosu. 3. července - Intenzivně se řešilo, jak chlapce, kteří neumějí plavat, dostat z jeskyně, která může být po dalších deštích zcela zaplavena. Zatímco thajské úřady zvažovaly variantu naučit chlapce používat potápěčskou výbavu a dostat je ven co nejdříve, mezinárodní jeskynní záchranáři se shodovali na tom, že taková akce by byla velmi nebezpečná. I zkušeným potápěčům trvalo zdolání náročného úseku tři hodiny. 6. července - Při záchranných akcích v jeskyni zemřel bývalý příslušník thajského námořnictva. Muž, který se na záchranné misi podílel jako dobrovolník, ztratil pod vodou vědomí a zdravotníkům se ho už nepodařilo oživit. - Mezinárodní fotbalová federace FIFA pozvala chlapce na finále světového šampionátu v Rusku, které se bude hrát 15. července v Moskvě. 7. července - Chlapci poslali prostřednictvím záchranářů vzkazy, omluvný dopis poslal také trenér, který je do jeskyně zavedl. Záchranáři také pokračovali v hledání alternativní únikové cestu a vrtali do skály v oblasti jeskyně. - Dva hasiči z ČR, kteří se do Thajska vypravili o den dříve s nabídkou pomoci, zjistili, že uvažovaná extrémně výkonná česká čerpadla nelze na místě z technických důvodů použít. 8. července - Thajské úřady informovali, že potápěči zahájili operaci, jejímž cílem je dostat školáky a trenéra z jeskyně.