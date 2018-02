Začíná soud s přeživším teroristou pařížského masakru z listopadu 2015

PRAHA Povraždili na několika místech Paříže v listopadu 2015 130 lidí. Z desetičlenné skupiny terorristů přežil jediný - Francouz marockého původu Salah Abdeslam. Kvůli útokům je obviněn ve Francii, v Belgii dnes začíná proces, během kterého se má Abdeslam zodpovídat ze střelby na policisty v Bruselu během zásahu, který nakonec vedl k jeho zadržení.

Neodpálil se, ale utekl do Belgie. Abdeslam nebyl zabit ani nespáchal sebevraždu, jak pro něj ostatní naplánovali, ale odjel z Paříže do Bruselu, kde se mu několik měsíců podařilo skrývat. Belgičtí policisté jej nakonec našli v jednom z domů v bruselské části Forest. Při razii 15. března 2016 několik z nich Abdeslam a další islamista Sofiane Ayari postřelili, oběma se pak podařilo uniknout. Třetí radikál Mohamed Belkaid, který se s nimi skrýval, při incidentu zahynul.

Abdeslama se nakonec podařilo zadržet 18. března 2016 v bruselské čtvrti Molenbeek. Čtyři dny po jeho zatčení zaútočili teroristé na letišti a v metru v Bruselu. Do útoků, které si vyžádaly 32 mrtvých, byl Abdeslam podle belgických vyšetřovatelů také zapletený.

Začínají jarní prázdniny. Volno mají školy v Praze 1 až 5 a okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny a Karviná. Prázdniny končí 11. února.

Zločin s věštkyní? Pražský Vrchní soud se bude zabývat případem advokátky Michaely Salačové, která podle obžaloby připravila spolu s věštkyní Štěpánkou Kunstovou umírajícího seniora o majetek v hodnotě desítek milionů korun.



Couvání z EU. Hlavní vyjednavač Evropské unie pro brexit Michel Barnier se v Londýně setká s britským ministrem pro brexit Davidem Davisem. Jednat by měli mimo jiné o plánovaném přechodném období po odchodu Británie z EU.

Válka dokumentů. V reakci na zveřejnění zprávy republikánských kongresmanů, která kritizovala FBI a ministerstvo spravedlnosti kvůli vyšetřování údajných ruských zásahů do předloňských prezidentských voleb v USA, chtějí demokraté zveřejnit vlastní dokument.



Papež vs. “diktátor“. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan by se měl ve Vatikánu sejít s papežem Františkem. Hovořit by měli mimo jiné o statusu Jeruzaléma.