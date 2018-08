Začíná Sziget, nedosažitelný vzor českých hudebních festivalů

BUDAPEŠŤ Maďarský nejslavnější kulturní festival Sziget se letos koná od 8. do 15. srpna. Zelený ostrov Óbudai v Budapešti opět obsadí zhruba půl milionu návštěvníků, už teď jsou některé dny z festivalového týdne vyprodané. V mixu přehlídky výtvarného umění, tance i nového cirkusu opět nejvýrazněji táhnou hudební hvězdy. Tentokrát oceňovaný rapper Kendrick Lamar, proslulí Gorillaz nebo indie senzace Arctic Monkeys.

Že Maďaři umí pořádat festivaly na světové úrovni, se pokusí dokázat už pošestadvacáté. Tentokrát se silnějším line-upem než loni, kdy téměř všechna hlavní jména v programu patřila zástupcům nenáročného EDM.







Letos ale Sziget přichází s plejádou téměř všech hudebních žánrů. Zatímco menší pódia opět zaplní blues, reggae nebo world music, o hlavní stage se poperou interpreti, kteří by u nás vyprodali O2 arenu - Kendrick Lamar, Gorillaz, folkoví Mumford and Sons nebo pohrobek slavných Oasis, Liam Gallagher. Tradičně si ale přijdou na své milovníci klubové scény. Ti můžou pendlovat mezi vystoupeními The Kooks, Bastille, Lykke Li, Wolf Alice, Everything Everything, Nicka Murphyho fka Chet Faker, Bonobo, Nothing But Thieves a dalšími, kteří se tisknou na plakáty tuzemských festivalů tučným písmem.

Českou stopu na Szigetu letos zanechá písničkář Thom Artway a umělci z ateliéru 3ART se svou instalací.

Práce ateliéru 3ART

Jestli se budapešťský ostrov opět promění v pulzující ráj, kde hudba spojuje mladé lidi desítek národností, bude opět záležet především na návštěvnících. Těm organizátoři slibují kromě tradičního týdne svobody i „revoluci lásky“, ať už tím myslí cokoliv.



Report přímo z místa, především pak z koncertu pro Čechy nedosažitelných Arctic Monkeys, přineseme na Lidovky.cz těsně po skončení festivalu.