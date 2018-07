‚Žádný politik je nespálí.‘ V Londýně visí obří trenýrky, skupina Ztohoven galerii pomohla

Praha/Londýn Na budově politicky angažovaného uměleckého centra Red Gallery se v pátek dopoledne objevily obří rudé trenýrky. Vyvěsili je tam sami tvůrci z místní komunity, kteří tím působení Red Gallery v Londýně chtějí uzavřít. Skupina Ztohoven, která trenýrky vyvěsila jako první na Pražském hradě, o akci věděla předem, aktivistům je pomohla navrhnout.

Komunitní centrum Red Gallery ve svém prohlášení píše, že chtěla svou akcí vyjádřit podporu skupině Ztohoven i globálnímu politickému aktivismu. Připomíná také, že Londýn byl dříve sídlem české exilové vlády i odboje proti nacistům.

„Umělečtí aktivisté ze Ztohoven byli nakonec odsouzeni k podmíněným trestům vězení, a to po zdlouhavém a politicky motivovaném soudním procesu,“ napsalo centrum Red Gallery na svých webových stránkách.

Skupina Ztohoven si podle slov jejího mluvčího vyvěšení trenýrek v Londýně váží. „Red Gallery tímto způsobem ukazuje mezinárodní kontext celé naší akce. Jsme rádi, že je vidět, že ten projekt stále žije,“ uvedl mluvčí Ztohoven Petr Žílka pro Lidovky.cz. Zdůrazňuje navíc, že Red Gallery, kterou považuje za hybatele londýnského angažovaného umění, tímto krokem svoje působení ukončila. „Je to silné vyjádření na závěr, které se nějak staví k tomu, co se děje u nás v Česku,“ vysvětluje Žílka.

Pro Ztohoven vyvěšení trenýrek v Londýně nebylo překvapením, Red Gallery je totiž předem informovala. „Poprosili nás o součinnost. Pomohli jsme jim to navrhnout, oni to pak vyvěsili,“ řekl Žílka. Trenýrky vyvěsil český kurátor Red Gallery Jaroslav Krampol, který je jejich známým.

Prohlášení komunitního centra se vymezuje proti prezidentovi Zemanovi, ale i proti dalším světovým politikům. „Český prezident používá podobnou populistickou rétoriku jako Donald Trump nebo Nigel Farage. Je taky známý pro své proruské a pročínské postoje,“ napsalo centrum Red Gallery.

Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci Všimněte si myšlenkové bídy nenávistných “liberálů”. V jedné ruce rudé trenky, v druhé nafukovací Donald Trump. Už jim chybí jen soutěž o Sorosův odznak zdatnosti! odpovědětretweetoblíbit

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček londýnskou akci kritizuje na sociálních sítích. „Červené trenky nejsou symbolem populismu. Jsou vlajkou nenávistných ‚liberálů‘, jejich novodobým rudým praporem ideologie totalitarismu a nesvobody,“ napsal na Twitter.



Tři členové skupiny Ztohoven vyvěsili červené trenýrky nad Pražský hrad místo prezidentské standardy před třemi lety. Jeden z nich, Filip Crhák, zemřel před vynesením rozsudku, zbylí dva dostali půlroční podmínku a museli uhradit škodu přes 60 tisíc korun.

Mluvčí prezidenta Zemana přes Twitter vzkázal, že 'červené trenky nejsou symbolem populismu, ale vlajkou nenávistných “liberálů”, jejich novodobým rudým praporem ideologie totalitarismu a nesvobody!'. Takto vypadá rušná křižovatka v Londýně, kde jsou trenky na @RedGalleryLDN. pic.twitter.com/Tlc0ft4sIg — Bohumil Vostal (@BohumilVostal) 21. července 2018

Letos v červnu prezident Miloš Zeman červené trenýrky za asistence hasičů spálil při happeningu na Pražském hradě, který označil za „autodafé“. „Je mně líto, že z vás dělám blbečky, opravdu si to nezasloužíte,“ řekl tehdy Zeman přítomným novinářům, které původně pozval na briefing. I na to reagovala skupina Red Gallery ve svém prohlášení. „Když Zeman nazval svůj akt jako autodafé, byla to výslovná připomínka pálení kacířských knih inkvizicí,“ stojí v prohlášení Red Gallery.