Záhada chrtího oválu: komu slouží? Výhodný nájem podepsal Janouškův muž

PRAHA Na chrtím závodišti v pražském Motole je všechno unikátní. Podle jeho webových stránek je jedinečné v celé kontinentální Evropě a v určitých aspektech v celém chrtím světě. Výjimečné jsou však i podmínky, za kterých hlavní město pronajalo pozemky, na nichž areál stojí.

Smlouva s českou firmou CZECH International byla uzavřena v roce 2005 v éře primátora Pavla Béma na třicet let. Nájemné činí pouhých pět korun za metr čtvereční ročně, což je podle expertů cena velmi nízká. Jde o rozlohu zhruba čtyř fotbalových hřišť a za rok město získá z pronájmu 140 870 korun. Faktem je, že společnost CZECH International do zanedbaného pozemku a výstavby areálu investovala přes 350 milionů korun, avšak podmínkou smlouvy je užívat předmět nájmu pouze k nekomerčním sportovním účelům.



Chrtí závodiště v pražském Motole (koláž LN).

Kontrola, kterou nyní magistrát provedl na podnět LN, však zjistila: „V areálu jsou provozovány různé aktivity, komerční i nekomerční.“ Na otázku, co znamenají komerční aktivity, které prověrka zjistila, a jestli tím není porušena smlouva, město ani po týdnu neodpovědělo.

Co se vlastně na chrtím závodišti v pražském Motole odehrává? V chrtím boxu to před startem připomíná luxusní wellness. Zvíře před závodem poslouchá relaxační hudbu, ve vzduchu voní olejíčky a je tady uklidňující přítmí. A když chrtí závodnice Queen Vuit- ton doběhne a půjde si po výkonu odpočinout do speciálních lázní, bude mít na stolku připraven růžový lak na nehty značky Dior, aby se ihned napravily estetické škody na drápcích, které zanechal běh. Takové informace plynou z webových stránek areálu.

Chrtí dostihy na závodišti v pražském Motole. Někteří psi mají i namalované drápy.

LN se však zajímaly o to, jak chrtí dostihy, které jsou podle webových stránek závodiště často pro širší veřejnost uzavřené, jdou dohromady se smlouvou z roku 2005. Podle té má být pozemek využíván pouze k ne komerčním účelům. Manažerka Greyhoud Parku Motol a od března letošního roku členka dozorčí rady CZECH International, jíž areál patří, Kateřina Magerová však návštěvu reportérů LN odmítla.

Ze závěrů prověrky magistrátu podle mluvčího hlavního města Prahy Víta Hofmana vyplývá, že je vše v pořádku. „Prověřili jsme užívání areálu v katastrálním území Motol nájemcem ve vztahu k platné nájemní smlouvě, uzavřené v roce 2005. Po celou dobu platnosti nájemní smlouvy je nájemné řádně a včas hrazeno. V areálu jsou provozovány různé aktivity, komerční i ne komerční,“ sdělil Hofman.

Co přesně se míní ne komerčním provozem? Kontrakt odkazuje na rozhodnutí rady z téhož roku, které má být nedílnou součástí nájemní smlouvy. Ani to ale magistrát LN do uzávěrky neposkytl. Podle advokáta Ondřeje Preusse, zakladatele služby Dostupnýadvokát.cz, by měl být „patrně přesněji určen“ účel nájmu v tomto rozhodnutí.

Symbolický nájem?

Cena nájemného – 5 Kč za metr čtvereční pozemku ročně – je podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana standardní. Předmětný motolský pozemek podle něj nebyl v době podpisu nájemní smlouvy zrovna lukrativním místem. „Jednalo se o pronájem n eužívaného škvárového zanedbaného hřiště s dřevěným přístřeškem, pozemků s náletovými porosty a špatně přístupných svahovitých terénů a travnatých ploch,“ sdělil LN. Tehdy byl pozemek o velikosti přes 28 000 metrů čtverečních podle něj oproti dnešku až moc přístupný. Chyběl plot a často k němu vyjížděli městští strážníci kvůli bezdomovcům, kteří se tam stahovali.



LN se obrátily na realitní kanceláře, zda je cena vzhledem k lokalitě a délce pronájmu 30 let a způsobu užívání adekvátní. Výši nájemného se nezdráhal okomentovat veřejně Petr Zelenka, ředitel developerského oddělení Next Reality. „V rámci cenových map, se kterými jako makléři pracujeme, je to hodně symbolické. Neznám pozadí, ale je to dost podhodnocené. Cena by se měla pohybovat kolem 20 korun za metr čtvereční měsíčně,“ řekl Zelenka.

Pokud přihlédneme k tomuto odhadu, při komerčním nájemném by do městské pokladny měl ročně plynout příjem 6 720 000 korun. Za 30 let by to bylo 201 600 000 korun. Nyní má město získat za třicetiletý pronájem 4 200 000 korun.

Bém: Slyším to poprvé

Společnost CZECH International, které závodiště na pozemcích města patří, zakládal Zdeněk Grondol . Svůj sen si začal plnit po přelomu milénia. Původně chtěl stavět na pozemcích, jež CZECH International vlastnila v obci Nupaky u Prahy. Projekt už byl ve fázi stavebního povolení. Ze záměru ovšem sešlo, společnost Greyhound Company, další z Grondolových společností, to na webu vysvětluje tím, že by připojení nupackých pozemků ke kanalizaci a silnici bylo příliš nákladné.

Proto si vybrali Motol a pozemky, které jim v roce 2005 pronajalo hlavní město Praha. Smlouvu podepsal konkrétně tehdejší ředitel odboru obchodních aktivit Peter Ďurica. Jeho jméno vešlo ve známost ve spojitosti s politickým podnikatelem Romanem Janouškem. Ďurica patří k těm, jehož hovory s Janouškem policie odposlouchávala a posléze prošetřovala podnikatelův vliv na tohoto úředníka.

Pavel Bém (ODS), který je s Janouškem také často spojován, údajně o chrtím oválu v Motole slyšel poprvé až při dotazu LN. „Nevím o tom nic, nevybavuju si, že by rada někdy takovou věc řešila,“ dodal Bém.

Stavba závodiště zabrala zhruba tři roky, mezitím CZECH International v roce 2009 zažádala, jestli by mohla pozemek koupit. Magistrát se k zájmu postavil kladně, ale na prodej nikdy nedošlo. „Materiál byl v letech 2011 a 2014 kladně doporučen na několika jednáních hospodářského výboru zastupitelstva. V současné době je možnost prodeje znovu otevřena, aktualizují se stanoviska, znalecké posudky, geometrické plány atd.,“ napsal mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Kdo vlastně závody pořádá?

„Investiční náklady byly 350 mi lionů bez interiérů a bez gastrozázemí,“ vyčíslil hodnotu soukromé investice, která na městském pozemku vznikla, při slavnostním otevření v roce 2013 Zdeněk Grondol. Na nynější, doplňující dotazy LN společnost CZECH International nereagovala.

V kalendáři akcí uvádí provozovatel Greyhound Park Motol nejen chrtí závody, ale i soutěže čtyřkolek nebo inline bruslení. Řada akcí, jako například nejbližší zápolení chrtů, má dodatek „firemní akce – nelze zakoupit vstupenky pro veřejnost“.

Kdo závody pořádá a pro koho? „Greyhound Park Motol chrtí akce nikdy nepořádal a nepořádá, tyto u nás vždy provozovaly dostihové organizace, proto se obraťte na některou z chrtích dostihových organizací či klubů,“ napsala manažerka Kateřina Magerová.

Podle informací LN dříve psí dostihy zajišťovala Česká greyhound dostihová federace. Tu založili Zdeněk Grondol s Rudolfem Želinským, tedy právě lidé, jimž patří firma vlastnící areál. Jejich výlučná federace, která není členem Českomoravské kynologické unie, však po odchodu Zdeňka Grondola do důchodu už závody neobstarává. Podle webových stránek jejich konání nyní zajišťují „různé jiné soukromé subjekty, které si pronajímají chrtí pískovou dráhu a provozy související“. Za jakých podmínek, se LN zjistit nepodařilo.

Další chrtí asociace, které LN oslovily, využívají svoje ovály, jež jsou v České republice celkem tři. Zůstává tak nezodpovězenou otázkou, kdo vlastně chrtí závody v motolském objektu organizuje a pro koho.

Magistrát znovu otevírá jednání o prodeji pozemků„Stávající nájemce pozemků a vlastník staveb společnost CZECH International, a .s., hodlá sjednotit vlastnictví staveb a pozemků a uvést majetkoprávní vztahy do souladu, proto obnovil svou žádost o odkoupení pozemků v areálu,“ řekl LN mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Majitelé závodiště už o to jednou usilovali. Nyní je podle hlavního města na pořadu dne jim vyhovět, protože smlouva z roku 2005 už je překonaná kvůli změnám legislativy. Proto se věcí bude ještě zabývat kontrolní výbor a zastupitelé hlavního města.