Záhada mizejícího meče. Filmařská chyba v posledních Star Wars pobavila internet

LOS ANGELES S příchodem snímku Polsední z Jediů na DVD a Blu-Ray si fanoušci stihli všimnout jedné výrazné filmařské chyby při bojové scéně v s pretoriánskou gardou v trůní místnosti. Jednomu z útočníků totiž nevysvětlitelně přímo uprostřed záběru zmizí z ruky meč. Fanoušci na adresu snímku chyby vtípkují a myslí si, že právě onen mizející meč rozhodl o výsledku celé bitvy. Článek může obsahovat vyzrazení částí děje Posledního z Jediů.

Epická bojová scéna v trůní místnosti, při které se Rey a Kylo Ren postaví bok po boku elitní pretoriánské gardě vůdce Prvního řádu Snoka. Jeden z pretoriánů ale začíná boj se dvěma krátkými meči v rukách. Když začne bojovat s Rey, situace se rychle stává zmatenou. Chvíli to vypadá, že má pretorián na vrch, když sekem zaútočí mladé Jedijce na nechráněné břicho. Rey jakoby vykřikne bolestí, snad zasažená. Meč pretoriána ale v příští chvíli nevysvětlitelně zmizí, přímo uprostřed záběru.

Fanoušci spekulují o tom, že byl meč odstraněn z prostého důvodu - kdyby ho gardista totiž stále měl, mohl by Rey logicky docela jednoduše bodnout do zad. „Tohle zabilo veškeré napětí a zároveň si díky tomu uvědomíte, jak špatný ten film vlastně je. Ta scéna jen dokazuje to, že Rey prostě umřít nemůže a všechno ostatní se tomu přizpůsobí,“ napsal na Twitter uživatel John Wittcer. „Tohle je celé tak špatné. Dobrá práce, Disney, dobrá práce,“ okomentoval situaci uživatel Joshua Dorne.

Ačkoliv se v tomto případě jedná snad o nejvýraznější chybu viditelnou uprostřed záběru, tak Poslední z Jediů obsahuje nevysvětlených či zmatečných věcí celou řadu. Rey ve filmu v jedné scéně musí plavat. Kde se to ale naučila, když celý život prožila na pouštní planetě Jakku, kde nejsou žádná jezera ani bazény? Luke Skywalker v Posledním z Jediů výslovně řekne, že nechtěl, aby ho nikdo nalezl. Proč ale tedy vytvořil přesnou mapu cesty k místu, ve kterém se nachází? Když Luke na konci celého filmu zmizí, tak po něm zůstane jen plášť. Kde ale zůstala Lukova robotická ruka?