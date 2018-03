Zahraniční hackeři se nabourali do sítí německých ministerstev. Útok stále pokračuje

BERLÍN Hackerský útok na počítačové sítě německé vlády stále pokračuje, uvedli ve čtvrtek členové výboru Spolkového sněmu pro kontrolu tajných služeb. Bezpečnostní úřady se podle nich útok snaží držet pod kontrolou. Za napadením speciálně zabezpečené sítě podle agentury DPA zřejmě stojí ruská skupina Snake, nikoliv APT28, jak se původně experti domnívali.

„Je to pokračující jednání, je to pokračující útok,“ řekl dnes po asi dvouhodinovém zasedání výboru pro kontrolu tajných služeb jeho šéf Armin Schuster (CDU).

O tom, jaké škody mohli hackeři způsobit, mluvit nechtěl. Je na to podle něj příliš brzy. Ministr vnitra Thomas de Maiziére (CDU) poznamenal, že útok je technicky velmi náročný a musel být plánován dlouho dopředu.



DPA s odvoláním na bezpečnostní složky uvedla, že německé úřady přinejmenším v poslední fázi útoku činnost hackerů sledují, aby získaly bližší informace o jejich cílech. Údajně se při něm hackerům nepodařilo získat velké množství dat.

Zjišťuje se také, kdo je původcem útoku, který podle mediálních informací zasáhl mimo jiné ministerstva zahraničí a obrany. Původně se zdálo, že za ním stojí ruská skupina APT28. Americký expert Benjamin Read v tu dobu vyslovil přesvědčení, že napadení může být součástí výrazně většího organizovaného útoku na evropské státy. Později ale vyšlo napovrch, že za útokem stojí spíše skupina Snake.

Hackeři svým útokem napadli i německé ministerstvo obrany.

Podle DPA se hackerům do sítě, v níž si informace vyměňují vládní i bezpečnostní úřady, podařilo proniknout skrze počítač jedné spolkové vysoké školy. Je možné, že se jim to povedlo už koncem roku 2016. Poté se pomalu a obezřetně propracovávali do dalších částí vládní sítě.

Někteří členové parlamentu dávali najevo nespokojenost s tím, že je vláda o problému neinformovala a dozvěděli se o něm až z médií. Podle místopředsedy výboru pro kontrolu tajných služeb Konstantina von Notze (Zelení) je to „nanejvýš špatné a nemilé“.

Německé úřady - stejně jako instituce dalších zemí - čelily hackerským útokům i v minulosti. Například v roce 2015 se terčem stal Spolkový sněm. Také za tímto útokem podle německých bezpečnostních činitelů stojí nejspíš ruští hackeři, i když ze skupiny APT28.

Americký expert Read je přesvědčen o tom, že APT28 není žádná běžná hackerská skupina, která si chce jen vydělat peníze. Výběr cílů, použité metody i výdrž skupiny jsou podle něj jasné indicie svědčící o tom, že je financována státem a spolupracuje se státními úřady. Jaká tajná služba za APT28 stojí, není ještě jasné, ale podíl ruských úřadů na její činnosti považuje Read za jistý. Ruští činitelé dlouhodobě takové aktivity popírají.

Spolková vláda registruje denně asi 20 vysoce specializovaných útoků na své počítače. Zhruba za jedním útokem týdně stojí podle ní tajné služby.