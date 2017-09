‚Zajistěte pro nás dostupné léčebné konopí‘. Naštvaní pacienti i lékaři vyjdou do ulic

PRAHA Léčebné konopí od české firmy by mohlo být v lékárnách až v první polovině příštího roku. Pro ty, kteří ho nejvíce potřebují, je dosavadní nabídka stále cenově nedostupná. Pacientům i řadě lékařů nyní došla trpělivost. Spolek KOPAC, který dlouhodobě hlasitě volá po změně stávající situace, proto svolává demonstraci. „Nechceme trpět jen proto, že politici a úředníci neplní svoje povinnosti,“ tvrdí organizátoři plánované říjnové akce.

Cena za gram by se bez marže lékáren mohla od poloviny příštího roku pohybovat kolem 165 korun. V předchozí smlouvě pro tutéž firmu z Česka přitom byla uvedená cena 68 korun. V současné době je v lékárnách konopí z Nizozemska za přibližně 300 korun za gram. To si mnozí pacienti z ekonomických důvodů nemohou dovolit, a tak jsou odkázani na vlastní, a tedy nelegální, zásoby.

Pěstování pro vlastní potřebu

„Jako spolek KOPAC usilujeme o ekonomickou dostupnost léčebného konopí, tak jak stanovuje zákon. Pokud ji stát není schopen zajistit, nesmí pacientům bránit v sebepéči a pěstování pro vlastní potřebu,“ píše spolek KOPAC, tedy pacientský spolek pro léčbu konopím. Sdružuje i jejich podporovatele s cílem hájit jejich zájmy a práva. Kromě toho šíří osvětu v oblasti léčby konopím a podporuje vědu a výzkum.

„Chystáme proto v této předvolební době uspořádat demonstraci, shromáždění pacientů a lékařů, kteří nemají zákonem zaručený přístup ke své léčbě,“ píše dále spolek zastoupený významnými lékaři. Akce začne v úterý 3. října 2017 v půl dvanácté před budovou ministerstva zdravotnictví na náměstí Palackého.

V Česku se problém netýká malého počtu lidí. „800 tisíc lidí ročně v České republice užije konopí pro léčebné účely, převážně jsou to lidé nad 40 let. A pouze málo z nich užívá konopí i rekreačně,“ řekl v pondělí v pořadu Reportéři ČT Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor.

Nejsem klasický bojovník

Na protestním setkání mezi řečníky vystoupí mimo jiné předsedkyně pacientského spolku Hana Vágnerová či lékař Jaroslav Mitlener. Protestu se zúčastní i doktor René Vlasák, který se jinak v této problematice příliš neangažuje. Poslední informace léčivého ústavu jej k tomu ale dovedly.

„Nejsem klasickým bojovníkem za léčebné konopí. O konopí se zajímám především z pohledu prevence. Ve většině našich případů si vystačíme, respektive bychom si vystačili, s technickým konopím. Bohužel, současná legislativa de facto neumožňuje pro zdraví a prevenci nemocí používat legálně žádné konopí,“ uvedl pro server Lidovky.cz Vlasák.

„Vím, že situace není černobílá, určitě nepatřím k zastáncům legalizace konopí, ale současný stav nejlépe popsal již Joseph Heller v románu Hlava 22. K protestu se chci připojit, protože si pořád myslím, že s blbostí se musí bojovat. Jak moc je situace, respektive blbost závažná neumím přesně vyhodnotit, ale subjektivně se domnívám, že značně,“ podotkl posléze.

Jeho kolega z oboru, Jaroslav Mitlener, si ovšem myslí, že stát může současnou situaci jednoduše řešit. „Má prostředky na to, aby danou situaci napravil. Pacientovi je v podstatě jedno, kdo za to může. Stát u nás ručí za ochranu zdraví a majetku, občané, a tedy i pacienti, si jej platí prostřednictvím daní. Ministr zdravotnictví by měl jednat a donutit státní aparát, aby dal celou situaci do pořádku,“ sdělil.

Hana Vágnerová, předsedkyně pacientského spolku Kopac a současně též jedna z pacientek, je zas toho názoru, že pacienti by neměli být obětmi státního pochybení.

„Nám, jako pacientům, je v podstatě jedno, jakým způsobem stát dostojí svým zákonným závazkům a zařídí, aby konopí v lékárnách bylo dostupné – jak fyzicky, tak ekonomicky, to je za cenu, kterou si budeme moci dovolit. Jako pacienti bereme samopěstování jako tu poslední z možností, mnozí z nás ani nemají možnost nebo sami nejsou schopni pěstovat – pokud ale stát nezařídí to, co zařídit má, nezbude nám nic jiného“ apeluje na úřady.

Za všechny pacienty, kteří trpí kvůli tomu, že nemohou užívat léčebné konopí na zmírnění bolestí, bude před budovou ministerstva zdravotnictví hovořit také Pavel Kurušta. Společně pak představí otevřený dopis, který bude adresovaný právě vedení a úředníkům resortu.

Rozdílná cena

Firma Elkoplast Slušovice už v minulosti dodala do lékáren přes jedenáct kilogramů konopí. „Konečná cena pro pacienta pak může být v různých lékárnách rozdílná. Z poslední zkušenosti však víme, že se lékárny snažily konopí pro léčebné použití pacientům nabízet za co možná nejnižší cenu,“ vysvětlila mluvčí SÚKL Lucie Přinesdomová.

Elkoplast podle smlouvy dodá gram za 139 korun. Do ceny se promítne i obchodní přirážka konkrétní lékárny a desetiprocentní daň.

Od roku 2015 doposud bylo v lékárnách vydáno více než 4600 gramů konopí pro léčebné použití. Lékový ústav od Elkoplastu odebral asi 11 kilogramů, další dodávku ale odmítl kvůli nedoložené kvalitě. Od února do května tak dodávky chyběly, na což doplácely stovky pacientů. Jednou z nich byla například i padesátiletá pacientka Martina Kafková, jejíž příběh detailně popsal server Lidovky.cz.

Pacientka s roztroušenou sklerózou Martina Kafková

Žena denně vykouří tři gramy konopí v jointech, další tři si dává do jídla. Denně užívá léčebné konopí, aby se zbavila silných křečí a nesnesitelných bolestí. Od svých sedmadvaceti let totiž trpí roztroušenou sklerózou. Loni požádala Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o přiznání individuální náhrady této látky. Ta ovšem žádost opakovaně odmítla. Pacientka ji nyní posílá k soudu.