Žaloba na Johnnyho Deppa. Při natáčení filmu Město lží měl zmlátit člena štábu

LOS ANGELES Johnny Depp kromě vyšetřování smrtí prominentních rapperů také bije členy filmového štábu. Jeden z nich na herce čerstvě podal žalobu. Je to již několikátá žaloba, se kterou se herec v poslední době musí vyrovnat.

Los Angeles druhé půlky devadesátých let bylo rozhodně nebezpečné město. Spousta lidí útěchu hledala v rappové scéně, kde zářila hlavně jména Tupaca Shakura a Notorious B.I.G.a. Prvního jmenovaného zastřelil vrah v roce 1996 když Shakur čekal na semaforu v autě. Na druhého jmenovaného pak v roce 1997 někdo několikrát vystřelil z projíždějícího auta. Jejich vraždami se zabýval detektiv FBI Rusell Poole, postava, kterou ve filmu Město lží hraje Johnny Depp.

Oblíbený hollywoodský herec si ale zadělal na problémy, když měl v polovině dubna zajít za členem štábu Greggem Brooksem a opakovaně ho silou udeřit do žeber. Incident vyprovokovalo údajně to, že Brooks Deppovi oznámil, že se ten den bude natáčet dlouho do noci. Producenti navíc den po incidentu měli dát Brooksovi podepsat dokument, ve kterém se zavazoval k tomu, že nikoho žalovat nebude. Brooks odmítl a byla mu na místě dána výpověď. Brooks tedy na herce trestní oznámení podal až nyní. Uvádí v něm také, že na něj „Depp křičel a nadával mu před ostatními členy štábu. Přestal, až když ho ochranka vyvedla ven.“

Hromada žalob

Johnny Depp je dnes jedním z nejvyhledávanějších herců. To i přesto, že Brooksova žaloba je již vlastně čtvrtá, která je s hercem nějak spojená. V lednu minulého roku se Depp začal soudit se svými bývalými obchodními manažery ze společnosti TMG o ušlé zisky. S Deppem se soudí také jeho bývalý právník Jacob Bloom. Toho nejdříve Depp obvinil ze špatné správy jemu svěřených financí a Bloom se svými spolupracovníky pak kontroval žalobou za ušlé zisky a poškozené obchodní jméno. V květnu letošního roku pak Deppa zažalovali jeho bývalí bodyguardi Eugene Arreola a Miguel Sanchez, kterým měl Depp platit méně, než bylo ve smlouvě. Bodyguardi prý měli herce často chránit i před sebou samotným, protože se v různých stavech stával nebezpečným pro sebe i své okolí.

Snímek Město lží je založen na knize s poměrně krkolomným a bizarním názvem od spisovatele Randalla Sullivana - Labyrint: Detektiv vyšetřuje vraždy Tupaca Shakura a Notorious B.I.G.a, implikace producenta Suge Knighta z vydavatelství Death Row Records a původ skandálu losangelské policie (Labyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G., the Implication of Death Row Records’ Suge Knight, and the Origins of the Los Angeles Police Scandal). V češtině kniha zatím nevyšla, ale v Americe jde o velký bestseller.