Západ Německa znovu volil jinak než východ. AfD ulovila nostalgiky postkomunismu

BERLÍN Nižší volební účast, malá podpora pro tradiční strany a předem daná nedůvěra vůči vládnoucím elitám. Tak ve stručnosti vypadá politický život na území někdejší NDR. Alternativa pro Německo (AfD) podle odhadů ve volbách získala téměř 13 procent hlasů, ale v postkomunistických spolkových zemích přes 21 procent.

Západní a východní část Německa připomínají stále ještě dva odlišné světy. Snad nikdy se to neprojevilo zřetelněji než během volební kampaně. Téměř všude, kam v nových spolkových zemích přijeli na mítinky lídři křesťanských demokratů (CDU) a sociálních demokratů (SPD) Angela Merkelová a Martin Schulz, vítal je na náměstích pískot a hlasitý křik jejich odpůrců.

Rozdíly mezi výsledky na západě a východě Německa.

Kancléřka, ač sama odsud pochází, byla konfrontována s mořem cedulí a nápisy „Hau ab!“ (Vypadni!) či „Merkel muss weg!“ (Merkelová musí pryč!). A to nejenom v Bitterfeldu v Sasku-Anhaltsku, kde dosáhla před dvěma lety podpora pro protiimigrační AfD přes 30 procent hlasů.

CDU-CSU a SPD na východě ztrácely I letos volili lidé v bývalé východní a bývalé západní části Německa značně odlišně. Na východě byly o dost slabší konzervativní unie CDU-CSU a sociální demokracie (SPD), výrazně silnější naopak protiimigrační a protiislámská Alternativa pro Německo (AfD) a Levice. Vyplývá to z prognóz veřejnoprávních televizí ARD a ZDF. CDU-CSU na západě podle ARD získala 34,4 procenta, zatímco na východě jen 27,3 procenta. Ještě o něco větší byl rozdíl u sociálních demokratů, kteří si na západě přišli na 22,2 procenta hlasů a na východě jen na 14,6 procenta. V zemích někdejší Německé demokratické republiky (NDR) bodovala Alternativa pro Německo, která zde s odhadovaným ziskem 21,1 procenta hlasů byla druhá nejsilnější. Podle ZDF tady dostala dokonce 22,9 procenta hlasů. Na západě spolkové republiky protestní strana obdržela 10,7 procenta (11,3 podle ZDF). Na východě se 16,5 procenta podle ARD uspěla také Levice, která na západě dostala jen 7,1 procenta. Nejméně se v obou částech země lišily výsledky svobodných demokratů - na západě 11,3 a na východě 7,9 procenta - a Zelených - 9,7 a 6,1 procenta. Volební účast se na západě spolkové republiky podle ZDF pohybovala kolem 78 procent, na východě okolo 74 procent.

S podobným odmítáním se setkala i ve zdánlivě bezpečně konzervativních oblastech jako třeba v podkrušnohorském Annaberg-Buchholzu či v jejím vlastním volebním obvodě na Rujáně v Meklenbursku – Předním Pomořansku.



Vzdálená berlínská elita

Motivy lidí demonstrujících proti Merkelové a Schulzovi byly různé. Spojovala je ale představa, že lídři obou vládních stran ztělesňují berlínskou společensko-politickou elitu, která již řadu let přijímá rozhodnutí proti zájmům a přáním místních obyvatel, jako se to ukázalo v migrační otázce.

Další výtka, jež se nejčastěji objevuje, říká, že politici se o potřeby obyvatel na východě Německa zajímají pouze těsně před volbami, pak na ně ale zase zapomenou.

Právě pocity mnoha východních Němců, že si jich nikdo nevšímá a stojí stranou aktuálního boomu německého hospodářství, potvrdila konkrétními čísly i vládní zpráva bilancující každoročně vyrovnávání rozdílů mezi oběma částmi Německa. Z analýzy vyplynulo, že v ekonomické výkonnosti východ stále zaostává za západem o 27 procent, a pokud by se z toho vyňala metropole Berlín, činil by rozdíl až 32 procent. Podobné je to u průměrné mzdy, která je na západě Německa o téměř 600 eur (15 660 korun) vyšší než na východě.

Roli „antisystémové opozice“ převzala AfD

Hlasem východních Němců nespokojených s vývojem po sjednocení země byla řadu let postkomunistická Levice. Díky dobré organizační struktuře ještě z dob před rokem 1989 byla zastoupena téměř všude. Často se stala prvním místem, kam si lidé přišli stěžovat, když přišli o práci nebo jim majitel bytu zvýšil nájem.

Politici Levice také šikovně pracovali s nostalgií po zdánlivě lepších a jistějších časech z dob existence komunistického východního Německa. Časem ale ztratili na atraktivitě i proto, že vstoupili do několika regionálních vlád a byli nuceni dělat kompromisy i přijímat nepopulární opatření.

Před čtyřmi lety roli „antisystémové opozice“ převzala AfD, jíž zajistila velkou popularitu zejména migrační krize z přelomu let 2015 a 2016. V Sasku-Anhaltsku díky tomu získala v zemských volbách téměř 25 procent hlasů.

Za jejím politickým úspěchem na území celého východního Německa je mj. i to, že na rozdíl od Levice dokázala oslovit také mladé voliče, kteří se již mnoho let hlasování vůbec neúčastnili. V poslední době se její lídři také vyjadřují stále častěji pozitivně o NDR, čímž úspěšně loví i mezi nostalgiky po „starých dobrých časech“.