Zapálený fanoušek byl na nových Avengers v kině každý den. Někdy i dvakrát

LOS ANGELES “Je to odpověď na život, vesmír a všechno ostatní,“ myslí si o filmu uživatel Twitteru s přezdívkou Nem: The Infinity Watcher. Stal se internetovou senzací, protože na posledních Avengers byl v kině již pětačtyřicetkrát a své zálibě věnuje všechen volný čas i peníze.

Téměř každý den přidává Nem na svůj účet nové fotky z kina (stále toho samého) nebo snímky lístků, které si láskyplně srovnává do alba. Někteří z jeho fanoušků obdivují jeho zapálenost, jiní naopak spekulují o jeho duševním zdraví. Snímek začal Nem sledovat koncem dubna, kdy měl americkou premiéru. Viděl ho tak každý den alespoň jednou a jak na svém profilu přiznává, někdy i dvakrát.

What an amazing Thursday! So much has happened, but we gotta keep it going! 44th time watching #InfinityWar  pic.twitter.com/j4HpLRtKkC