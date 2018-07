Zástupy lásek, nenávist k barvě i mystické nauky. Jak dobře znáte zpěvačku Madonnu?

V pátek 27. července uplynulo přesně 35 let, kdy Madonna vešla do světového hudebního povědomí - vyšlo totiž její eponymní album nazvané jednoduše Madonna. Od té doby popová diva z předních příček hitparád de facto neslezla. Vyzkoušejte si v našem kvízu, jak dobře znáte Madonnu.

Kvíz spustíte ZDE.

Výsledky:

0 % - Like a Virgin. Vy jste člověk Madonnou nepolíbený.

10 % - 40 % - Něco rozhodně víte a s Madonnou se neztratíte. Příště to ale bude určitě ještě lepší.

50 % - 70 % - Take a Bow. Před tímto výsledkem již lze i smeknout.

80 % - 90 % - Výborný výsledek. Madonnu máte v malíčku.

100 % - Že vy jste někdo z dlouhého seznamu Madonniných milenců nebo milenek...? Lépe by to nezvládla snad ani ona.