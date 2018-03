Zatčený soudce: oblíbený kolega a vášnivý běžec, který soudil vrahy dětí, dealery i podvodníky

ÚSTÍ NAD LABEM / PRAHA Pokud byste o zadržení soudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera řekli jeho známým ještě v pondělí, patrně by vás doporučili na vyšetření k lékaři. Tak výbornou pověst měl. Nicméně jeho zatčení se stalo v úterý realitou. Jeho okolí proto mluví o obrovském překvapení, někteří tomu nechtějí věřit. Pro soudce, jinak zaníceného sportovce, si došli kriminalisté z NCOZ. Obvinili ze ho tří trestných činů včetně přijetí úplatku.

Ivan Elischer se vyprofiloval jako trestní soudce na Krajském soudu v Ústí nad Labem, kde začal působit v roce 2004. Předtím si vyzkoušel i práci žalobce v Olomouci. Jinak platil za svědomitého a respektovaného soudce. Kolegové si ho cenili i po lidské stránce. Díky svým schopnostem se stal jedním z hrstky severočeských soudců, který povýšil na Vrchní soud v Praze. K jedné z nejdůležitějších instancí v zemi zamířil v roce 2013.

Tři trestné činy soudce Elischera Kriminalisté NCOZ zatkli soudce Elischera v úterý ráno, zadrželi ho mimo budovu soudu. Jeho kancelář však prohledali.

Česká televize odpoledne informovala, že detektivové ho stíhají kvůli zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a nadržování.

„Jakým způsobem se jich (trestných činů) měl dopustit, mi nebylo sděleno," řekl ČTK předseda soudu Jaroslav Bureš. Nicméně je prakticky jisté, že činy souvisí s výkonem jeho funkce.

Současně je velmi pravděpodobné, že ho ministr spravedlnosti dočasně zprostí funkce. Státní zástupci už mu to navrhli.



„Působil tu docela dlouho. Je to tu známá a velice oblíbená postava,“ řekl LN předseda ústeckého krajského soudu Luboš Dörfl, který nad zatčením exkolegy neskrýval údiv. S Elischerem se paradoxně v Ústí minuli. Znají se z působení v hlavním městě. Zatímco Dörfl zamířil roku 2014 na sever Čech z Vrchního soudu v Praze, Elischer putoval opačným směrem. Ještě předtím se oba na chodbách pražské instance potkávali přes rok a půl.

Do Prahy Elischera vyprovázela vynikající pověst. Místopředsedkyně ústeckého krajského soudu Jana Kurešová vzpomíná, jak si ho vážili všichni od úředníků až po soudce „A po pracovní stránce na něj bylo spolehnutí. Rozhodoval v mnoha poměrně složitých věcech. Jeho zadržení je pro mě dost velké a docela nepříjemné překvapení,“ vysvětluje serveru Lidovky.cz s tím, že si ho vybavuje jako čestného a zodpovědného člověka.

Za své kariéry v Ústí nad Labem vyřizoval Elischer rozličné kauzy, rozplétal případy násilné trestné činnosti, hospodářské kriminality či zločinů proti lidské důstojnosti. Z jeho působení na severu Čech vystupuje několik případů, z nichž nejznámější je vražda pětiletého Jana Rokose. O život ho v roce 2008 připravila jeho matka se svým přítelem, aby ho nemuseli vrátit chlapcově biologickému otci (o případu více zde).

Vrahy zavřel na 20 let, manažery očistil

„Společnost se musí chránit před pachateli takových deliktů,“ vysvětlil tehdy, proč sáhl k výjimečným trestům 24 a 20 let vězení. Tentýž rok naopak očistil čtrnáct manažerů spjatých s někdejší Universal Bankou, kteří měli v polovině 90. let peněžní ústav položit. Podle obžaloby sérií poskytnutých úvěrů vyvedli z banky 660 milionů korun, aniž by je kdokoliv splatil. Elischer tehdy sám uznal, že jeho verdikt může být překvapivý.

Soudce Ivan Elischer (vpravo).

„Skutky se sice staly, ale nelze je označit za trestné podle tehdejší právní úpravy,“ řekl. Trestní zákoník totiž do roku 1998 nezahrnoval zločin úvěrového podvodu. „Předjímat se sice nedá, ale lze předpokládat, že kdyby se to stalo dnes, většina z obžalovaných by mohla být odsouzena,“ dodal. Jeho verdikt pak z valné části potvrdila i odvolací instance.

V Ústí se zabýval i nájemnou vraždou podnikatele rukou příslušníka ukrajinské mafie Olega Kalašnikova, údajnými daňovými podvody bývalého komunistického prokurátora Petra Rambouska či sérií loupežných bankovních přepadení v podání policisty Jindřicha Krbce. Jednou z jeho posledních kauz na severu byly dotační podvody starostů několika severočeských obcí, kteří nelegálně čerpali státní podporu na obnovu svých vesnic po záplavách.

‚Nevěřím, že by udělal něco špatného‘

Dohromady strávil v Ústí nad Labem necelých devět let, působil tam od srpna 2004 do konce roku 2012. „Za tu dobu vyřídil ke stovce trestních kauz,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Marcela Trejbalová. Na pražském vrchním soudu se mu pak do ruky dostávala odvolání v případech, v nichž figurovaly drogy. Předloni třeba poslal na devět let za mříže lídry skupiny, jež ve velkém pěstovala marihuanu v budovách bývalé liberecké textilky.

Elischer má vedle své práce jednu vášeň, jíž vyplňuje valnou část svého volného času. „Vybavuji si ho ze sportovních her. Je to vytrvalostní běžec,“ podotkl předseda ústeckého krajského soudu Dörfl. Elischer je posledních deset let členem Athletic Clubu Ústí nad Labem. Věnuje se převážně běhům na střední či dlouhé vzdálenosti, předloni například zvítězil v Ústeckém krosu, v přespolním běhu na pět kilometrů.

„Působil na mě jako příjemný a čestný člověk, jeho zatčení mě strašně překvapilo,“ sdělil serveru Lidovky.cz šéf ústeckého atletického klubu Miroslav Vachuta. Podle něj byl soudce co do referování o své práci velmi zdrženlivý, prakticky o ní nechtěl vůbec mluvit. S klubem byl loni na kondičním soustředění v Itálii. Ročně pak absolvoval několik závodů. „Ze zkušeností, které s ním mám, nevěřím, že by udělal něco špatného,“ dodal Vachuta.