Zatkli ho při cestě na soutěž plnovousů. Dealerovi z ‚dark webu‘ hrozí až 40 let vězení

MIAMI/PRAHA Francouzská média mu přezdívají Vousáč z dark webu. Osmatřicetiletý drogový dealer Gal Vallerius stanul v úterý před soudem v americkém Miami. Za online prodej léků mu hrozí až 40 let vězení, pokud nebude spolupracovat. Slavným se stal kvůli svému zadržení. Jel totiž do USA na soutěž o nejlepší plnovous.

Soutěže o nejlepší plnovous se v posledních letech s pozvednutím tzv. „hipster“ kultury staly kláními vyvolajícím velký zájem. Někteří soutěžící cestovali loni do texaského Austinu i ze zámořských zemí. Jeden z nich dokonce riskoval úplně všechno, aby se mohl v klání vousáčů ukázat.



V srpnu loňského roku odletěl Gal Vallerius ze svého domova ve francouzském Plusquelleecu, ale do Texasu na soutěž již nedorazil. Zůstal na mezinárodním letišti v Atlantě. Američtí vyšetřovatelé ho totiž zadrželi kvůli podezření z prodeje drog. Nakonec se ukázalo, že muž francouzsko-izraelského původu je jedním z největších drogových dealerů na tzv. „dark webu“.

Osmatřicetiletý majitel prvotřídního zrzavého plnovousu si vydělával jako virtuální dealer. Na jednom z největších drogových online supermarketů, stránce nazvané Dream Market, vystupoval pod přezdívkou OxyMonster a specializoval se na prodej Oxykodonu, léku proti bolestem. „Snový trh“ svým zákazníkům však poskytuje i methamphetaminy, heroin či kokain.

Pracovníci amerického Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami zabavili Valleriusovi na letišti jeho počítač a v něm nalezli jeho účet na Dream Marketu a v přepočtu téměř 11 milionů korun v bitcoinech. Právě tato kryptoměna se používala k uskutečnění anonymních plateb na drogovém portálu.

Hlubší vyšetřování následně ukázalo, že Vallerius fungoval na serveru jako jeden ze zprostředkovatelů. Jeho účet měl přes 70 ověřených prodejů a velice pozitivní ohlas od zákazníků, kteří mu dali velmi dobré hodnocení.

Když francouzského dealera vyšetřovatelé konfrontovali s nálezy, rozhodl se, že nebude zapírat. Byl zatčen a převezen do vazební věznice v Atlantě, odkud jej úřady přesunuly do floridského Miami. Tam čekal na slyšení, jelikož byl obviněn ze spiknutí a podle médií mu hrozilo až doživotí.

Za trestem s úsměvem

V úterý 12. června vystoupil před federálním soudem a byl shledán vinným ze „spiknutí za účelem distribuce kontrolovaných látek a spiknutí za účelem praní peněz“. Usmíval se. Na hlavě měl židovskou pokrývku hlavy kippu a se soudcem mluvil hebrejsky.

Přiznal se, že na dark webu vystupoval pod pseudonymem OxyMonster a prodával léky. Podle zdrojů deníku Le Monde se po nějaké době Vallerius dokonce stal jedním ze správců serveru Dream Market.

Soud za prohřešky zvažuje pokutu v přepočtu přibližně 33 milionů korun a dvakrát dvacet let vězení. Prokuratura i obhajoba se shodly, že výkon obou dvacetiletých trestů by měl začít souběžně a Vallerius by tak měl ve vězení pobýt jen dvacet let. To však pouze pod podmínkou, že bude spolupracovat s vyšetřovateli na rozkrývání internetového obchodu s drogami. Rozsudek bude vynesen na konci září.