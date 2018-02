Zavražděný novinář zkoumal napojení Ficovy asistentky na italskou mafii, píše slovenský tisk

BRATISLAVA/PRAHA Premiérova asistentka Mária Trošková podnikala ve firmě s Antoniem Vadalem, který má údajně blízko k italské mafii. Blízko k Vadalovi měl podle slovenského deníku SME i současný šéf krizového managementu slovenské vlády Viliam Jasaň. Právě tato propojení mafie a vysoké politiky zkoumal zavražděný novinář Jan Kuciak.

Investigativní novinář Ján Kuciak, kterého neznámí pachatelé zavraždili společně s jeho snoubenkou, pracoval na závažných daňových podvodech. Řešil kauzu podezřelého prodeje bytů ve Five Star Residence, která se táhne až k současnému ministrovi vnitra Robertu Kaliňákovi.



V posledních měsících se všakpodle informací deníku SME věnoval vazbám italské mafie Ndrangheta na slovenské politiky. V hledáčku měl prý hlavně vztahy mezi asistentkou slovenského premiéra Roberta Fica Máriou Troškovou a podezřelými podnikateli napojenými na mafii.

Podle novináře Toma Nicholsona mohl zavražděný Kuciak ohrozit mafii tím, že chtěl zveřejnit informace o čerpání evropských fondů na východě Slovenska a propojení mafie s politiky.

„Skupovali bývalá družstva a potom se tvářili, že tam nechají růst bio rostliny, a brali na to eurofondy. Je jedno, co tam roste, když máte člověka, který to odklepne,“ uvedl Nicholson pro Denník N.

Podle deníku SME propojuje byznys italské mafie na Slovensku s nejvyššími patry politiky asistentka slovenského premiéra Mária Trošková. Ta pracovala začátkem roku 2011 pro bývalého místopředsedu slovenské vlády Pavla Ruska.

„Potom se však seznámila s jedním podnikatelem italského původu, který se mimo jiné věnoval slunečním elektrárnám a přešla k němu,“ uvedl Rusko v roce 2016 pro Plus 7 dní. Podle SME tento popis sedí na podnikatele italského původu Antonina Vadalu, který podniká na Slovensku s několika společnostmi.

Propojení s mafií

Nejen, že na Vadalu vydaly italské policejní orgány zatykač, ale podle všeho jej měla Ndrangheta využívat k přepravě zboží po Evropě. Ndrangheta je v současnosti nejmocnější mafiánskou skupinou v Itálii. Její členové obchodují se zbraněmi, falšují peníze i zboží a jsou známí i vyděračstvím. Evropský policejní úřad Europol zařazuje Ndranghetu k nejbohatším a nejmocnějším zločineckým organizacím.

Italská policie dokonce zachytila několik telefonátů mezi Vadalem a Francescem Zindatem, který byl považovaný za regionálního šéfa mafie. Stíhání proti Vadalovi však bylo zastaveno pro nedostatek důkazů.

Trošková spolupracovala s Vadalem od srpna 2011. Byla společnicí a spolumajitelkou firmy GIA Management, kterou s Vadalem založila. Trošková se pak díky změnám vlastníků ve firmě seznámila s bývalým poslancem vládní strany Smer Viliamem Jasaněm, který v současnosti působí jako šéf krizového managementu a bezpečnosti státu na Úřadu vlády.

Z podnikatelky asistentkou

V roce 2014 se Trošková stala Jasaňovou poslaneckou asistentkou. Jak se dostala do jeho týmu však Jasaň rozebírat nechtěl. „Odešla asistentka, kterou jsem měl a jeden přítel mi doporučil tuto ženu,“ uvedl Jasaň pro Nový Čas. Týdeník Plus 7 dní napsal, že to byl právě italský podnikatel Vadala, kdo seznámil Troškovou a Jasaně. V roce 2015 přešla Trošková od Jasaně do týmu předsedy vlády.

Mária Trošková dnes působí na úřadu vlády jako premiérova asistentka. V minulosti se jako modelka dostala do pozornosti slovenských medií hlavně kvůli fotografiím pro pánský magazín, na kterých pózovala spoře oblečená.

Oficiální název její pozice je „hlavní státní poradkyně na Úřadu vlády“, co je náplní její práce se však novinářům nikdy nepodařilo zjistit. Premiér Fico ani nikdy nevysvětlil, na základě čeho si Troškovou do svého týmu vybral.

Deník Plus jeden deň již v roce 2016 upozorňoval na blízkost Antonina Vadala a současného šéfa krizového managementu vlády Jasaně. O těchto propojeních podnikatelů, mafie a politiků vypovídal na policii reportér deníku SME v souvislosti v vraždou Jana Kuciaka.

Šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy, pro který Kuciak pracoval, bez bližších podrobností uvedl, že článek, na kterém zavražděný novinář pracoval, bude zveřejněn.