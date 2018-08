Zažil CzechTek, Grosse i Paroubka, teď František Bublan odchází. Politika se opakuje, vysvětluje

TŘEBÍĆ/PRAHA Když se minulý týden odevzdávaly kandidátky do podzimních senátních voleb, jeho jméno na nich chybělo, ačkoliv v Senátu sedí a v rodné Třebíči by asi neměl problém, aby svůj mandát obhájil. Přesto se František Bublan rozhodl nekandidovat. Jakkoliv se to na první pohled nemusí zdát, z české politiky odchází jeden z nejzkušenějších aktérů. V rozhovoru pro Lidovky.cz Bublan tvrdí, že česká politika zůstává v zásadě stále stejná.

Na první dobrou by to řekl málokdo, ale v české politice není o mnoho víc zasloužilých pamětníků, než je František Bublan. Sloužil jako ministr vnitra ve vládě Stanislava Grosse u v roce 2004, stejnou funkci zastával i navazujícím kabinetu Jiřího Paroubka.

Po Paroubkově boku pak úspěšně prošel volbami v roce 2006, ve sněmovně zůstal dalších šest let. Poté vyměnil sněmovnu za Senát, v němž mu letos uplyne funkční období. „Politika se za tu dobu příliš mnoho nezměnila. Což je možná jeden z důvodů, proč už se nechci angažovat v parlamentu. Pořád se to opakuje,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Bublan.

Lidovky.cz: Letos nekandidujete v senátních volbách. Znamená to, že jste skončil s politikou?

Ano, už mám také věk. Za chvíli mi bude 70 let (Bublan je ročník 1951, pozn. red.). Na plný úvazek už se nechci angažovat. Že bych se ještě pokoušel někam kandidovat, to asi ne. Říkal jsem kolegům dopředu, že tohle je moje poslední volební angažmá.

Lidovky.cz: Až vám vyprší mandát, co budete dělat?

Ještě přesně nevím. Nějaké nabídky mám, mají podobu přednášek, výuk a podobných záležitostí. Když v edukativní činnosti budu užitečný, tak bych to přijal. Také budu odpočívat. Mám nějaké manko na svém domě a na zahradě, tam budu mít také co dělat.

Lidovky.cz: Prožil jste bohatou kariéru v politice, předtím v bezpečnostních složkách. Byl jste třeba šéf civilní rozvědky. V čem jste se realizoval víc?

To se nedá říct. Počítal jsem to, byl jsem 14 let v bezpečnostních složkách a 14 let v politice. Taková doba je tak akorát na to, aby toho člověk nechal. Musí mít nějakou sebekritiku, co si ještě může, nebo nemůže dovolit. Ale abych řekl, kde mně bylo líp, to nedokážu. Tam kde člověk zrovna je, tak se snaží dělat, co umí.

František Bublan coby ministr vnitra v roce 2006.

Lidovky.cz: Úplně vám nevěřím, že byste na nějakou éru nevzpomínal raději. Tak jak to je?

V bezpečnostních službách mi nebylo špatně, ať už to byla BIS nebo civilní rozvědka. Mělo to smysl. I když člověk také mnohdy zažíval beznaděj. Ale na rozdíl od politiky tam byly hmatatelné výsledky. Politika je hodně nejistá. Často se odchyluje od toho, co by člověk chtěl.

Lidovky.cz: Máte možnost zevrubného srovnání, co mají politika a bezpečnostní služby společného?

Politika je bezpečností hodně ovlivňována, propojení tam je. Měl jsem s tím trochu problém. Člověk měl poznatky ze složek o lidech, procesech či kauzách, které ale nesměl použít. Nikdy jsem nesměl říct, jak to doopravdy bylo. Často jsem poslouchat lidi, jak mluví o poctivosti nebo naopak o korupci, přitom jsem věděl, jak to s nimi doopravdy je. Často to bylo jinak, než říkali.



Lidovky.cz: Skoro to zní, že v politice jste si musel ze všeho nejvíc dávat pozor na pusu.

Neříkám, že jsem si musel dávat pozor na pusu neustále, ale byly takové situace.

‚Vytahují se náhradní témata, migrace se nás netýká‘

Lidovky.cz: Jak jste sám zmínil, v politice jste strávil 14 let. V jakém ohledu se podle vás nejvíce proměnila?

Příliš mnoho se nezměnila. Což je možná jeden z důvodů, proč už se nechci angažovat v parlamentu. Pořád se to opakuje. Samozřejmě se rozpadl ten systém pravice a levice, jak jsme ho znali, ale pořád jsou v politice stejné mechanismy. Dnes má člověk spíš obavy z toho, že kolem nás dominují autoritativnější režimy a že je tu snaha, aby něco takového bylo i u nás.

Chartista, duchovní a šofér František Bublan (* 1951) za minulého režimu působil jako duchovní, vystudoval Cyrilometodějskou fakultu v Litoměřicích. Po podpisu Charty 77 mu stát souhlas k duchovní činnosti odebral, roky se poté živil jako řidič.

Po listopadu 1989 vstoupil do bezpečnostních služeb, nejprve pracoval v BIS, v letech 2001 až 2004 řídil civilní rozvědku. Z ní si ho vytáhl Stanislav Gross do křesla ministra vnitra, kde zůstal do roku 2006.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny byl lídrem kandidátky na Vysočině, mandát poslance získal i v roce 2010. Po dalších dvou letech ze sněmovny odešel, když úspěšně kandidoval do Senátu. Horní komoru parlamentu letos opustí.

Lidovky.cz: Dělala se vám tedy politika líp v roce 2008, nebo v roce 2018?

V roce 2008 to nebylo zrovna nejlepší. Vládla Topolánkova vláda, byl jsem tehdy ve sněmovně a moc dobře na to nevzpomínám. Vládla s ním tehdy i Strana zelených. Z toho jsem měl špatný pocit, co ze sebe dokázala Strana zelených udělat jen proto, aby dostala nějaké křeslo.

Lidovky.cz: Dnes máte z politiky lepší pocit?

No, není to idylka. Někdy je to podobné. Také jsou tam momenty, kdy se dohaduje něco za něco. U tradičních stran chybí jasná ideová linie. Hledání témat je ode zdi ke zdi. Jako by se to ideově vyprázdnilo. Vytahují se proto náhradní témata, například migrace, která je přitom úplně mimo. Vůbec se nás nedotýká, žádné problémy s ní nemáme. Měla by převládat jiná témata, která se týkají životního prostředí, jako jsou otázky sucha, vody a podobně. Je důležité, aby to byl někdo schopen uchopit a hledat řešení. Je to otázka budoucnosti.

Lidovky.cz: Díky ideovému vyprázdnění klasických stran se do vrcholné politiky odrazilo hnutí ANO Andreje Babiše, který je dnes premiérem a posledních pět let nejvýraznějším politickým hráčem. Jeho příznivci oceňují jeho autenticitu, pracovitost a ambice efektivně řídit stát. Kritici upozorňují na jeho autoritativní sklony, škraloupy z minulosti a koncentraci moci. Co představuje pro vás?

Andrej Babiš je typem politika, který usiluje především o svou vlastní pozici. Umí se přizpůsobit tomu, co si žádá veřejnost. Tohle mě docela štve. Nemá v sobě, že by se dokázal postavit proti většině, protože je přesvědčen, že je to tak správné. Je to populista.

Lidovky.cz: Vy jste během své politické kariéry úzce spolupracoval s ČSSD, ale do strany jste nikdy nevstoupil. Proč?

Mám v podstatě stejné myšlení, v tom se příliš nelišíme. Nedělalo mi problém se s její ideologií ztotožnit a postavit se za ni. Neříkám, že to tak bylo ve všem. Také byly momenty, kdy jsem hlasoval jinak. Když jsem byl vyzván, abych řídil ministerstvo vnitra a pak v roce 2006 kandidoval ve volbách, bylo to postavené tak, že ČSSD potřebuje na kandidátku známější osobnosti – nestraníky. S touto myšlenkou jsem to také vzal, aby se strana otevřela nestraníkům a odborníkům. Pak jsem u toho zůstal, nechtěl jsem to měnit. Stranická politika mě nelákala.

Lidovky.cz: Řekl byste, že současná ČSSD je stejná jako ta před 14 lety?

Příliš se neproměnila. Jen byly doby, kdy její podpora byla větší, protože dominovala sociální témata. Ať už to byly zdravotnické poplatky nebo když byla vyšší nezaměstnanost. To je vždycky pro levicové strany daleko lepší, protože mají téma. Je to vždy dáno momentální společenskou situací.

Lidovky.cz: Jako ministr vnitra jste byl u jedné z nejkontroverznějších polistopadových akcí policie, když v roce 2005 brutálně rozehnala technoparty CzechTek. Co vás prvního napadne při vzpomínce na tento zákrok?

Byla to v podstatě první akce tohoto druhu. Policie ještě nevěděla, jak s tím zacházet. Následné podobné akce už byly bez problémů, nebo byly problémy minimální. Začaly se používat třeba antikonfliktní týmy. Zkrátka muselo se nějak začít. Chyby ale byly na obou stranách. I technaře to naučilo, aby se chovali trošku jinak.