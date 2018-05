Zdrcující víkend pro mužskou ješitnost. Rozhněvané ženy se ozvaly v Cannes

CANNES Sobotní symbolický protest 82 žen z filmové branže v čele s předsedkyní letošní poroty Cate Blanchettovou se stal nejdiskutovanější událostí víkendu na filmovém festivalu v Cannes.

Letošní přehlídka v Cannes zažila o víkendu svůj první velký liják a studenou sprchu tu dostala i mužská ješitnost. Před slavnostní premiérou filmu Les filles du soleil vystoupalo po schodech potažených červeným kobercem 82 žen, reprezentujících stejný počet režisérek, které po těchto schodech stoupaly od prvního ročníku slavné přehlídky v roce 1946.

Žen oděných převážně do černé bylo zdánlivě dost, ale smyslem akce bylo poukázat na to, jak je jich ve skutečnosti málo v porovnání s množstvím režisérů - mužů, kteří někdy v oficiálním programu festivalu uvedli svůj film. Těch bylo 1688, což je opravdu o poznání víc.



Jednou z režisérek, které v minulosti mužskou nadvládu narušily a také tu získaly cenu, je francouzská legenda Agnes Vardová, která se sobotního protestu také zúčastnila. Mezi protestujícími nechyběly letošní porotkyně Cate Blanchettová, Ava DuVernay, Lea Seydouxová a Kristen Stewartová. Cate Blanchettová po chvíli tichého protestu přečetla připravené prohlášení.

Vedle zmíněného nepoměru režisérek a režisérů pozvaných v minulosti na přehlídku uvedla i další skutečnosti: „Za 71 let tohoto světově proslulého festivalu bylo v čele festivalových porot jen 12 žen. Prestižní Zlatá palma byla udělena 71 režisérům, ale jen dvěma režisérkám, Jane Campionové, která je v duchu s námi, a báječné Agnes Vardové, která je dnes zde. Tato fakta jsou jasná a nepopiratelná.“

Vzhledem k tomu, že velká část letošní devítičlenné poroty dala jasně najevo svůj postoj, mohou sázkové kanceláře zřejmě výrazně zúžit své tipy na letošní vítězný film (i když tvrdit cokoli předem samozřejmě nelze).

Zdrcující víkend pro mužskou ješitnost

V každém případě: vyhraje-li letos žena, bude to jedna z pouhých tří účastnic hlavní soutěže. Těmi jsou Italka Alice Rohrwacherová, Libanonka Nadine Labakiová a Francouzka Eva Hussonová, před jejímž filmem se protest konal. Nikoli náhodou: je to určitě nejbojovnější ženský snímek v programu, protože právě o bojovnicích pojednává. Jeho hrdinkami jsou kurdské ženy, kterým se podařilo dostat ze zajetí Islámského státu, kde musely sloužit jako sexuální otrokyně, a následně se staly nejodhodlanější jednotkou bojující proti této hrozbě. Se zadostiučiněním pak jejich velitelka sdělí bratrovi mrtvého nepřítele, že ho zabila žena, protože pro islamistu to znamená, že se nedostane do ráje.

Ve stejný večer se ve festivalovém paláci promítal i další film se silnou ženskou hrdinkou, která se nakonec osvobodila od mužské nadvlády, a sice dokument HBO Jane Fondové v pěti jednáních. Jeho protagonistka přišla diváky osobně pozdravit a na červeném koberci prý s protestujícími ženami nebyla jen proto, že přiletěla na poslední chvíli a o akci se včas nedozvěděla. Připočteme-li skutečnost, že na programu byl v sobotu i film, v němž je ustřihnut penis, byl to pro mužskou ješitnost opravdu zdrcující víkend. Doufejme, že stejně očistný jako nedělní průtrž mračen.