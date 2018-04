Ze soudružky první dámou poprvé po 40 letech. Kim Čong-un udělil manželce titul

PCHJONGJANG/PRAHA Kim Čong-un označil svou manželku Ri Sol-ču jako první dámu. Jedinou nositelkou toho titulu v historii Severní Koreje byla před více než 40 lety Kim Song-ae, druhá žena zakladatele země Kim Ir-sena. Tento krok může mít vliv na jednání s Jižní Koreou a Spojenými státy. Ri bude rovnocennou partnerkou manželek prezidentů druhých zemí.

Ri byla do nedávna v médiích označována pouze jako „soudružka“. Titul první dámy u její osoby se poprvé objevil minulý víkend, kdy státní severokorejská média informovala o jejím prvním vystoupením na veřejnosti bez přítomnosti manžela. Zúčastnila se společně s vrcholnými představiteli Severní Koreje a Kimovou mladší sestrou Kim Jo-čong představení čínského baletního souboru v rámci festivalu April Spring Friendship Art Festival.

Informaci v televizním vysílání oznámila moderátorka Ri Čchun-hi, která pravidelně přináší nejdůležitější zprávy o dění v KLDR. Známá je i pro svou emotivnost - po smrti Kim Ir-sena brečela během vysílání, při oznamování úmrtí Kim Čong-ila jen stěží zadržovala slzy.

Analytici se shodují, že tento krok vede k budování iluze Severní Koreje jako „normálního“ státu s oficiálním párem. Povýšení Kimovy manželky přichází jen týdny před zlomovými jednáními s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem a jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Ri by tak oficiálně byla na stejné úrovni jako Melanie Trumpová a Kim Jung-sook. „Summit bude rovnocený, takže pokud se zúčastní Melanie Trumpová, zúčastní se i Ri,“ uvedl odborník An Chan-il pro britský The Guardian.

Manželka Kim Čong-una narozdíl od partnerek předešlých vůdců doporovází Kima na mnoha cestách a veřejných akcích. Přesto se o jejím životě ví málo. Severojenci tvrdí, že jí je okolo 29 let a společně s Kimem má tři děti, údajně jedno z nich by mělo být děvče. Pochází z obyčejné rodiny, otec je učitelem a matka doktorkou. O uzavření manželství s Kimem se začaly objevovat zprávy v červenci 2012, v témže roce porodila první dítě, patrně dceru Ču-e. Ri Sol-ču je známá milovnice módy, často je viděna v luxusních šatech a doplňcích, přestože je Severní Korea sužována hladomory.