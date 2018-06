Z nepovoleného zooparku ve Zvoli utekla puma. Situace je vážná, nechoďte ven, varuje obyvatele obec

Zvole (u Prahy) Ze zooparku ve Zvoli u Prahy ve čtvrtek utekla dospělá puma. Lidé by se neměli zdržovat venku a neměli by chodit do blízkého lesa, řekl starosta obce Miroslava Stoklasa. Zoopark je ve Zvoli načerno, obec se snaží o jeho zrušení. Puma ze zooparku utekla také loni v červenci.

„Kontaktoval jsem policii poté, co mi to nahlásila paní, že ji potkala. V zoo mi chovatelé potvrdili, že ta puma utekla, teď běhají zoufale po lese a shánějí ji. Dal jsem upozornění pro občany na naše webové stránky a oslovuji sdělovací prostředky,“ řekl Stoklasa.

„Situace je vážná, o možné agresivitě zvířete nemáme informace. Nezdržujte se na volných prostranstvích v okolí ZOO a v navazujícím lese,“ stojí na zmíněných stránkách obce.

„Ve 13:04 jsme přijali od starosty obce, že ze zooparku utekla puma. Jedná se o dvouletého samce, má být plachý a neagresivní. Kontaktovali jsme majitele a společně propátráváme okolí a hledáme šelmu,“ řekla policejní mluvčí Michaela Nováková. Policie o situaci informovala také místní mateřskou a základní školu. „Kdokoliv by šelmu viděl, ať se ihned obrátí na linku 158. Lidé by se k ní v žádném případě neměli přibližovat,“ dodala Nováková.



Ze zooparku utekla puma také loni v červenci. Podle ředitele zooparku Tomáše Machače poškodil tehdy neznámý pachatel v noci klec, ve které se puma nacházela.



Podle Stoklasy stojí stavby a kotce v zooparku nelegálně, chovatel ale má povolení k chovu zvířat. Stavební úřad loni Machačovi nařídil stavby odstranit, což neučinil. „Stavební úřad si pohrával s myšlenkou, že prodlouží lhůtu na odstranění o dva roky. Něčím to podmínkoval, chovatel nic z toho nesplnil. Na základě stížnosti na krajský úřad byl stavební úřad napomenut, že jedná nesprávně a že má přejít k odstranění těch staveb, že by zoo zanikla. Bohužel nic z toho se nestalo,“ řekl starosta. Zoo dostala za úkol mimo jiné doložit, že zvířata z klecí již znovu neutečou.



Podle serveru Náš region měly být přístřešky, výběhy i kotce na základě rozhodnutí stavebního úřadu Jesenice odstraněny do 23. srpna loňského roku. Na přestěhování zoo se Machač pokusil vybrat peníze skrze projekt Startovač, z celkové částky 750 tisíc korun se však povedlo vybrat jen necelých čtyřicet tisíc.



K přežití pumy ve volné přírodě je podstatné, aby uměla lovit. Jestliže má schopnost lovu potravy, neměl by pro ni být problém přežít, protože lokalita, ve které se nyní pohybuje, je podobná přírodě severní Ameriky. Potravou by pro ni mohli být zajíci nebo i srny.