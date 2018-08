Žebříček nejlépe placených herců časopisu Forbes vede Clooney, vydělala mu firma na tequilu

New York S odhadovaným výdělkem 239 milionů dolarů (před zdaněním, zhruba 5,3 miliardy korun) se letos na vrchol žebříčku nejlépe placených herců sestaveného časopisem Forbes dostal George Clooney. A to i přes to, že za minulý rok nenatočil jediný filmový hit. Příjmy mu zajistil prodej jeho firmy vyrábějící tequilu Casamigos, za kterou výrobce nápojů Diageo zaplatil jednu miliardu dolarů. Uvedená suma zahrnuje hrubý přivýdělek v období mezi 1. červnem 2017 a 1. červnem tohoto roku.

Značku Casamigos založil herec společně s realitním magnátem Mikem Meldmanem a provozovatelem barů a restaurací Randem Gerberem v roce 2013. Clooney a Gerber často vystupují v reklamách na tuto značku. Každý do podniku investoval 600.000 dolarů a rozdělili si ho stejným dílem.

Clooneyho výdělek z prodeje firmy společně s příjmy ze starších filmů tak dalece převýšil výdělek herce Dwaynea Johnsona, který se s odhadovanými příjmy 124 milionů dolarů (před zdaněním, asi 2,7 miliardy korun) umístil v žebříčku na druhém místě.

Johnson, známý pod přezdívkou The Rock (skála), své příjmy oproti minulému roku zdvojnásilobil, a to hlavně díky filmovým hitům jako například Jumanji: Vítejte v džungli!. Vyjednat si mnohem vyšší honorář mu přitom umožnila především jeho obrovská sledovanost na sociálních sítích.

Třetí příčku letošního žebříčku obsadil představitel superhrdiny Iron Mana Robert Downey Jr., jehož příjmy odhaduje Forbes na 81 milionů dolarů (zhruba 1,7 miliardy korun).

První pětku dále doplňují Chris Hemsworth a Jackie Chan, který se loni vrátil na fimová plátna hned v šesti filmech.

Celkem vydělala desítka nejlépe placených herců v období od 1. června 2017 do 1. června 2018 758,5 milionu dolarů (asi 22,1 miliardy korun). Desítka nejlépe vydělávajících hereček přitom za stejné období získala pouhou čtvrtinu této částky (tedy 186 milionů dolarů), poznamenal časopis Frobes.

Důvodem je částečně malý počet ženských rolí ve filmových sériích a akčních filmech. Podle Forbesu je to však také důkazem toho, že platovým nerovnostem mezi muži a ženami čelí i hollywoodské hvězdy.