Zelená míle nebo Osvícení. Mistr hororu Stephen King slaví 70 let

Americký spisovatel Stephen King je považován za jednoho z nejlepších žijících spisovatelů a zároveň za otce moderní hororové literatury. Oslavme jeho kulatiny devíti nejlepšími filmovými adaptacemi jeho nesmrtelných příběhů.

Adaptace děl Stephena Kinga jsou dnes v módě. Nejslavnější hity ale vznikaly v minulých desetiletích. Připomeňme si ty nejlepší:

Carrie (1976)

Kultovní hororový příběh o spolužáky šikanované dívce Carrie, která navíc žije pod jednou střechou s nábožensky fanatickou matkou. Když v sobě objeví skrývané telekinetické schopnosti, vypadá to, že se všechno obrátí k lepšímu. To by na Carrie ale nesměli zlomyslní spolužáci na studentském maturitním plese vylít kýbl zvířecí krve. Snímek obdržel dvě nominace na Oscara. V roce 2013 vznikl vlažně přijatý remake.







Osvícení (1980)



„Johnny je tady!“ Jack Nicholson v jedné z jeho životních rolí představuje spisovatele Jacka Torrance, kterému na horské chatě dočista přeskočí. Snímek byl výsledkem střetu dvou velikánů - Stephena Kinga a režiséra Stanleyho Kubricka.



Mrtvá zóna (1983)

Johnny Smith (Christopher Walken) se probere z kómatu a zjistí, že umí předpovídat budoucnost. Ve své mysli vidí to, co se teprve má stát. Proto je mu jasné, že když hrozí velké neštěstí, tak nesmí váhat už ani vteřinu a události musí zabránit.

Misery nechce zemřít (1990)



Oceňovaný spisovatel má dopravní nehodu. V vraku ho zachrání jeho obdivovatelka. Z pečlivé ošetřovatelky se ale stane noční můra, speciálně poté, když dívka zjistí, že se spisovatel rozhodl nechat zabít jeji oblíbenou knižní postavu. Film nastartoval hereckou kariéru Kathy Batesové, která za svou roli psychopatické faninky získala Oscara.



Vykoupení z věznice Shawshank (1994)

Andy (Tim Robbins) a Red (Morgan Freeman) se zkamarádí ve vězení. Začnou spřádat plány a svým spoluvězňům dodají naději. Jeden z nejslavnějších filmových útěků z vězení a současně absolutně nejlépe hodnocený film na recezním serveru ČSFD (95,3%). Snímek pbdržel celých 7 nominací na Oscara.

Dolores Claiborneová (1995)



Kathy Batesová se po pěti letech ke Kingovi znovu vrátila. Jako služka Dolores pracuje pro bohatou Veru Donovanovou. Jednoho dne k domu přijde pošťák a vidí, jak paní Donovanová leží schoulená pod schody a Dolores se nad jejím tělem napřahuje s válečkem.

Zelená míle (1999)



V celé smrti čeká neznámý vězeň (Michael Clarke Duncan), který svou magickou přítomností změní chod celé věznice. Nejvíce ovšem ovlivní vrchního dozorce Edgecomba, kterého si zahrál Tom Hanks. Zelená míle si odnesla čtyři nominace na Oscara.

Mlha (2007)

Výtvarník David (Thomas Jane) jede se svým synkem Billym na obyčejný nákup do supermarketu. Obchod ale zakryje zlověstná a neproniknutelná mlha. David brzy zjistí, že to největší zlo se nemusí ukrývat v husté bílé cloně, ale místo toho je všem na očích.

To (2017)

Co kdyby čiré zlo dostalo podobu klauna? Nejnovější přírůstek do Kingovské rodiny je remake slavného hororu z roku 1990. Údaje o návštěvnosti a tržbách ale nasvědčují tomu, že novinka bude ještě větší úspěch, než předchozí verze.