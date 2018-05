VIDEO: Železná tyč a cihla v hlavní roli. Agresivní žena zaútočila na profesora a studenty ČVUT

PRAHA Sedmadvacetiletá agresivní žena zaútočila přímo v laboratoři vysoké školy ČVUT na profesora a dva studenty. Použila k tomu železnou tyč a cihlu. Dva mladíci ji drželi do příjezdu policie. Útočnice byla následně převezena na psychiatrii.

„Rychle, tady, rychle, nemůžeme ji udržet,“ volali dva mladí muži při příjezdu policistů do Technické ulice v Praze. Právě tam, přímo v laboratořích univerzity ČVUT, napadla tři osoby agresivní žena. Podle Městské policie hl. města Prahy ženu okamžitě zpacifikovali a nasadili jí pouta.

Očití svědci shodně sdělili, že dotyčná přišla do místnosti s metrovou železnou tyčí a chtěla navázat komunikaci s jedním ze studentů, ten ji ale odmítl. Útočnice se tak napřáhla a chtěla studenta uhodit. Útok však odvrátil a přivolal na pomoc další studenty i profesora.



Během toho, co ji společnými silami vyváděli z budovy, stačila žena dát jednomu z nich „čelovku“, profesora udeřila do obličeje pěstí. Na chvíli to vypadalo, že odchází. Ovšem se vrátila, tentokrát s cihlou, a pokusila se znovu zaútočit.

V tu chvíli se na ni zmíněná skupinka vrhla, strhla ji na zem a držela až do příjezdu příslušníků policie. Strážníci ji předali přivolané hlídce Policie ČR. Zavolaní záchranáři rozhodli o jejím převozu na psychiatrii.