Zelí je plné vitamínů. Připravte si z něj slaný koláč

Hitem mého sezónního pečení jsou u nás koláče z křehkého těsta. Především proto, že nabízí skutečně nekonečné množství kombinací a variací! Může být na sladko nebo na slano. V dnešním koláči se dokonale spojily jak sladké tak i slané chutě. Nasládlé, téměř zkaramelizované zelí, výrazný plesnivý sýr a slané těsto.

Quiche s červeným zelím

těsto :



250 g hladké mouky



1 lžička soli



1/2 lžičky cukru



170 g studeného másla



200g másla



6 až 8 lžic studené vody

náplň:

polovina z menší hlávky zelí



2 červené cibule



2 lžíce hnědého cukru



sůl a pepř



250 ml sladké smetany 33%



3 vajíčka



250 g sýru s modrou plísní



máslo na vymazání formy na pečení



Abyste měli vodu opravdu ledovou, přidejte do misky kostky ledu. Pak už budete přidávat po lžících do těsta podle potřeby, a určitě bude studená. Máslo rovněž vyjměte z lednice a nakrájejte na kostky až teprve těsně před přípravou těsta. Nejdříve smíchejte suché ingredience – mouku, sůl a cukr.

Máslo při použití food processoru nejlépe zapracujete pomocí funkce „pulse“ (je totiž důležité, aby bylo do těsta zapracováno skutečně velice rychle). Stačí cca 4x zamíchat (pulsovat) a malé kousky másla se obalí moukou. Jakmile se tak stane, postupně začněte přidávat vodu. Správně připravené těsto je rozdrobené na máslové kousky. V této fázi jej vyklopte na potravinovou fólii a opatrně (můžete k tomu použít okraje fólie) zpracujte těsto do jednoho kompaktního celku. Zabalte a dejte minimálně na půl hodiny do chladničky. Zatímco se těsto chladí, připravte si náplň.

Přípravu náplně začněte zelím. To si nakrouhejte pomocí food processoru a poduste na cibulce, přidejte cukr, a dochuťte podle potřeby solí a pepřem. Nejlepší je nejdříve nechat cibulku zkaramelizovat, poté přidat zelí a dusit do poloměkka. Hotové zelí přidejte do mísy, kde jste si předtím vyšlehali smetanu s vejci. Jakmile máte směs hotovou, připravte si korpus. Odpočinuté těsto vyválejte a vyložte jím zapékací mísu.

Přečnívající okraje odřežte a vytvarujte – popřípadě vytvořte vzor za pomocí vidličky. Také samotné těsto propíchejte vidličkou. Do formy s těstem přidejte náplň a posypte rozdrobeným sýrem. Pečte v troubě rozehřáté na 190°C cca 45 min. Náplň musí dostatečně ztuhnout a okraje koláče zhnědnout (správně upečen je tehdy, pokud se začnou okraje odlepovat od formy). Těsto svou konzistencí připomíná listové těsto, a kombinace zelí a sýru je dokonalá.

Recept pro blog kitchenaid.cz připravila Martina Schmidtová z blogu „tinajedoma“.