Zeman: Babiš vůbec nenavrhl Pocheho do čela diplomacie, u zahraničí byla prázdná kolonka

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) nenavrhl prezidentu Miloši Zemanovi nominanta ČSSD Miroslava Pocheho do funkce ministra zahraničí v chystané menšinové vládě ANO a ČSSD, kterou by měli tolerovat komunisté. Zeman to v neděli řekl v rozhovoru pro Blesk.cz. Jako náměstek by Poche prezidentovi nevadil.

Zeman uvedl, že v seznamu kandidátů na ministry, který mu dal Babiš, byla u ministerstva zahraničních věcí kolonka prázdná. „Není pravda, že byl (Poche) navržen,“ podotkl prezident.



Prezident se nemá vymezovat a vyjadřovat k nominacím na ministerstva, to je věc premiéra a členů vlády, řekl v pořadu Partie TV Prima exministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik namítl, že to Ústava nezakazuje. „Prezident není pouhý panák, který bez duše podepisuje,“ podotkl. KSČM podle něj nenominuje žádné náměstky, to je věcí koaličních stran.



Předseda ČSSD Jan Hamáček po pátečním jednání se Zemanem připustil možnost, že pokud by Zeman Pocheho odmítl, mohl by vedle ministerstva vnitra dočasně vést i diplomacii. S takovou možností souhlasil Zeman i Babiš. V neděli Zeman řekl, že by neměl nic proti Pochemu v pozici náměstka ministra zahraničí. Prezident by podle něho neměl žádnému ministrovi mluvit do toho, jakými spolupracovníky se obklopí.

Pokud Babiš nenavrhne jako ministra Pocheho, půjde podle šéfa ČSSD Hamáčka o porušení koaliční smlouvy. Podle Vondráčka z ANO ho Babiš teprve navrhne.



Poche v sobotu v souvislosti s tím, že by diplomacii dočasně vedl Hamáček, České televizi sdělil, že by v takovém případě mohl nastoupit do některé z vedoucích funkcí. „Plán B, jak tomu říkáme. Ale má plno pojistek vůči panu Babišovi a Zemanovi,“ doplnil.

Prezidentovi vadí zejména Pocheho údajné postoje k migraci. Proti nominantovi sociálních demokratů na ministra zahraničí se o minulém víkendu ostře vymezili komunisté. Předseda KSČM Vojtěch Filip mu vyčítal, že spolu s dalšími českými europoslanci hlasoval pro rezoluci, v níž Evropský parlament vyzval v květnu 2017 státy k dodržování kvót na přerozdělování migrantů. Poche ale hlasoval proti usnesení.

Nyní šéf komunistů upozorňuje podobně jako Zeman na případ z roku 2010, kdy se Poche musel vzdát stranických funkcí kvůli skrytému financování ČSSD. Straně dal peníze přes několik členů, kteří několikasettisícový dar vykázali jako členské příspěvky. Svůj krok zdůvodňoval tím, že tak chtěl zajistit, aby strana nemusela platit z peněz daň.