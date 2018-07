Zeman bude se špičkami justice řešit H-System. Začíná proces s šéfem Trumpovy kampaně

Miloš Zeman bude mluvit s šéfy nejvyššího a Ústavního soudu o kauze H-System. Prezident už dříve zkritizoval rozsudek Nejvyššího soudu, podle kterého musí družstvo Svatopluk do měsíce od právní moci vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. Vyhověl tak dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Podle Zemana verdikt vyvolává vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému.

- Prezident Miloš Zeman se na Pražském hradě sejde s předsedy Ústavního soudu Pavlem Rychetským a Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem. Prezident chce hovořit o kauze H-System.







- Poslední termín pro podání přihlášek do senátních voleb k registraci pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Začne přezkoumání přihlášek k registraci (do 6. srpna). Pokud jsou na přihláškách závady, musí obecní úřad do 15. srpna vyzvat k jejich odstranění.



- Vláda bude jednat o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, o stavu lidských práv v ČR za rok 2017 nebo o doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů k samostatným porodním domům.



- Městský soud v Praze bude řeší kauzu prodeje někdejších budov Českých drah Univerzitě Karlově. Obžalobě čelí osm lidí, stát podle ní přišel kvůli nepravdivým znaleckým posudkům o několik set milionů korun.

- Uskuteční se protestní pochod proti pogromům Romů na Ukrajině a diskriminaci a rasismu v Evropě. Účastníci se vydají před ukrajinské velvyslanectví a vrátí se zpět na Letenskou pláň.

- Plzeňský pivovar založí speciální várku piva Pilsner Urquell, která bude uvařena na počest prvního čestného connoisseura a přítele plzeňského ležáku Miloše Formana. Várku založí sládek Václav Berka s pomocí Petra a Matěje Formanů a čestných znalců piva Pilsner Urquell - Zdeňka Svěráka, Jaromíra Hanzlíka a Ondřeje Vetchého. Pivo z této várky bude možné ochutnat v září na Slovanském ostrově v Praze.



- Začíná první proces s bývalým manažerem volební kampaně Donalda Trumpa Paulem Manafortem obviněným z finančních zločinů. Manafort čelí rovněž obvinění v souvislosti se svým utajeným působením v roli poradce bývalého prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče. Soud v této věci začne v září.



- Zástupci Evropské unie, Kanady, Mexika, Japonska a Jižní Koreje budou jednat o možnosti koordinované reakce na nová cla, která by Spojené státy mohly uvalit na dovoz automobilů a automobilových součástek.

- Na indonéském ostrově Lombok pokračují práce záchranářů na evakuaci turistů, kteří po nedělním zemětřesení uvázli na hoře Rinjani. Otřesy půdy o síle 6,4 stupně si vyžádaly v Indonésii 17 obětí.

- V demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi mají jednat vojenské delegace KLDR a Jižní Koreje.

- Rakouská bankovní skupina Erste Group Bank, která ovládá Českou spořitelnu, zveřejní hospodářské výsledky za první pololetí.