Po krachu jednání ANO a ČSSD by měl Zeman pověřit sestavením vlády někoho nového, tvrdí strany

PRAHA Pokud předseda hnutí ANO Andrej Babiš není schopen nebo ochoten sestavit řádnou vládu s většinovou podporou, má dostat příležitost někdo jiný, myslí si Petr Fiala, předseda druhé nejsilnější sněmovní strany ODS.

V reakci na čtvrteční rozhodnutí předsedy ČSSD Jana Hamáčka ukončit jednání o koaliční vládě s ANO uvedl, že osloven by měl být politik, který představí plán a bude mít předpoklady vytvořit vládu v souladu s ústavou. Prezident Miloš Zeman by měl nyní pověřit sestavováním kabinetu jiného politika i podle šéfa sněmovního klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa nelze vyloučit předčasné volby.

„Ukončeme toto divadlo a vraťme se k normálním pravidlům parlamentní demokracie,“ uvedl Fiala. Babiš podle něj buď není skutečně schopen sestavit vládu podle pravidel parlamentní demokracie, nebo, a to považuje lídr ODS za pravděpodobnější, vodí za nos veřejnost i Zemana, protože mu o žádnou jinou než jeho jednobarevnou vládu ani nejde. „Ztratili jsme téměř šest měsíců, kdy se předseda ANO snažil přesvědčit veřejnost, že takovýto stav je normální a že si na to máme zvyknout. Ale toto normální ve skutečnosti není,“ míní.

Kalousek: Zodpovědný prezident by pověřil jiného politika



Podle Kalouska není zásadní překážkou pro dosažení vlády s důvěrou povolební pat, ale osoba Andrej Babiš. „Prezident s minimální odpovědností k ústavě a svojí zemi by teď pověřil druhým pokusem jiného politika. Co udělá ten náš, to ví jen on. Možná ještě (ruský ministr zahraničí Sergej) Lavrov,“ uvedl Kalousek na svém twitteru, který Zemana dlouhodobě kritizuje za tíhnutí k Rusku.

Filip před pátečním jednáním výkonného výboru KSČM uvedl, že nelze vyloučit předčasné volby, na které jsou komunisté připraveni. Záležet podle něj bude také na výsledku sobotního sjezdu ČSSD v Hradci Králové.

Místopředsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie Radima Fialu kvůli přístupu ČSSD krach jednání nepřekvapil. „Strana se sedmi procenty chce pět ministerstev, to je asi třetina. Je to naprosto drzá snaha popřít výsledek voleb. Kde jsou ‚obránci demokracie‘, kde jsou studentské stávky a revoluční vystoupení uměleckých celebrit. Nyní mlčí a za ohrožení demokracie budou považovat právě to, že zatím tento podvod na voliče nevyšel,“ napsal Fiala na facebooku.

Lídři ČSSD Hamáček a Jiří Zimola ve čtvrtek večer po zhruba dvouhodinovém jednání s vyjednavači ANO uvedli, že se sociální demokraté rozhodli zůstat v opozici, protože ANO odmítlo všechny varianty vládnutí bez trestně stíhaného Babiše. Dnes odpoledne proto navrhnou ukončit jednání s ANO širšímu vedení ČSSD.