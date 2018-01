Když prohraji, Babiš zůstane premiérem do konce mého mandátu, řekl Zeman na Barrandově

PRAHA Prezident Miloš Zeman vedl v pondělí večer volební debatu na TV Barrandov, v níž byl sám, v uvolněné atmosféře. S moderátorem a vlastníkem televize Jaromírem Soukupem vtipkoval, například o tom, že jeho první politickou chybou bylo, když jako dítě plakal kvůli smrti komunistického prezidenta Klementa Gottwalda.

Místo Zemanova soupeře v druhém kole prezidentských voleb Jiřího Drahoše, který se pořadu nezúčastnil, nechala televize prázdnou židli.



Zeman v debatě mimo jiné prohlásil, že pokud volby prohraje, jmenuje Andreje Babiše premiérem do konce svého prezidentského mandátu. Pokud vyhraje, do 8. března ho pověří sestavením vlády. Jeho protikandidát Jiří Drahoš podle Zemana každopádně nebude mít šanci do výběru premiéra v druhém pokusu zasáhnout.

Zeman: Babiš bude premiérem tak jako tak

„V každém případě by to dopadlo tak jako tak, byl by (Babiš) opět premiérem, buď dříve, nebo později,“ řekl Zeman. Babišova jednobarevná menšinová vláda minulý týden ve středu schválila svou demisi poté, co v úterý nedostala důvěru Sněmovny. Zeman několikrát avizoval, že jednáním o vzniku nového kabinetu pověří v druhém pokusu opět Babiše. Dosud ale mluvil o tom, že před novým jmenováním Babiše premiérem od něj bude chtít zaručené hlasy většiny poslanců, kteří nový kabinet podpoří.



Pondělní pořad televize uvedla jako speciál Duelu Jaromíra Soukupa. V běžných vydáních Duelu politici stojí, kdežto Zeman, který má kvůli cukrovce problémy s chůzí, seděl. V první řadě hlediště, které každému výroku Zemana bouřlivě aplaudovalo, seděli členové prezidentské kanceláře a první dáma Ivana Zemanová.



Prvních asi deset minut debaty mluvil jen Soukup, který moderuje každý čtvrtek i pravidelný Zemanův rozhovor Týden s prezidentem. Neúčast Drahoše označil za „neuctivou“. Prohlásil také, že tvrzení, že by měl prezident spojovat společnost, je naivní. Zemanovi kritici tvrdí, že rozděluje společnost. Sám Zeman v roce 2013 v projevu při uvedení do funkce řekl, že chce být „prezidentem všech občanů“.

Nejprve bonmoty, pak uprchlíci

Zeman své vystoupení začal několika bonmoty. Až později se v debatě objevila i politická témata, především problém uprchlíků. V nedávných inzerátech v tisku na Zemanovu podporu, které zveřejnil spolek Přátelé Miloše Zemana, je Zemanův protikandidát Drahoš spojován s podporou migrace. Drahoš již dříve uvedl, že je proti povinným kvótám pro přijímání uprchlíků.



Po prvním kole voleb již Zeman vystoupil sám i v nedělní debatě televize Nova. Společně s Drahošem pak bude diskutovat v úterý na Primě a ve čtvrtek v České televizi. Zeman původně loni při oznámení opětovné kandidatury tvrdil, že se debat s ostatními kandidáty vůbec nezúčastní. Poté zahájil své pravidelné pořady na TV Barrandov, kde vystupuje sám se Soukupem.

Po prvním kole voleb Zeman řekl, že promluví nejvýše ve dvou debatách. S tím souhlasil Drahoš, ale Zeman pak prohlásil, že chce debaty čtyři. Drahoš využívá času před druhým kolem voleb k návštěvám voličů v regionech, počítá jen s diskusemi na Primě a v České televizi.

Drahoš dal přednost setkání s voliči

V neděli Zeman v televizi Nova uvedl, že by preferoval menšinovou vládu ANO, kterou by podpořila ČSSD a s ní komunisté nebo SPD. Slíbil také, že pokud bude znovu zvolen, bude méně namyšlený a sebevědomý. Pořad sledovalo 1,5 milionu diváků starších 15 let, asi 30 procent všech lidí této věkové kategorie, kteří v tu dobu měli podle dat firmy Nielsen Admosphere zapnutou televizi.

Drahoš dal před duelem přednost stejně jako v pondělí setkáním s voliči. Zeman v debatě na Nově podle analýzy serveru Demagog.cz mluvil pravdu jen v 11 ze 32 faktických výroků, které během pořadu řekl. V devíti případech server ohodnotil jeho prohlášení jako nepravdivá, v deseti případech jako zavádějící a dva výroky nebylo možno ověřit.