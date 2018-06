Zeman hraje justiční šachy. Do čela Nejvyššího správního soudu chce současný místopředseda

PRAHA Josef Baxa má před sebou poslední čtyři měsíce v čele Nejvyššího správního soudu. O předsednický post se hlásí Michal Mazanec, jeho dosavadní místopředseda. Kartami ale ještě mohou zamíchat schůzky špiček justice s prezidentem.

Na podzim čeká Nejvyšší správní soud (NSS) výměna stráží. Křeslo předsedy a místopředsedy po patnácti letech opustí Josef Baxa a Michal Mazanec. A v justičních kruzích se už před létem intenzivně řeší, kdo vlivné pozice obsadí. NSS je totiž konečnou instancí třeba při přezkumu stavby dálnic či postupů finanční správy, rozhoduje i o volebních věcech a kárných postizích pro soudce.

Proslýchá se, že o krásnou předsednickou kancelář v prvním patře budovy NSS na brněnském Moravském náměstí mají zájem jak soudci NSS, tak i lidé zvenčí. Veřejně se ale o funkci nikdo nehlásí a vedou se spíše zákulisní hry kolem Hradu, který má jmenování nového vedení NSS na starosti. Jediným člověkem, který nepopírá, že by Baxův post rád převzal, je jeho dosavadní „pravá ruka“ Michal Mazanec. „O funkci předsedy neusiluji, ale případnou přímou nabídku bych nejspíš neodmítl. Žádnou oficiální nabídku od pana prezidenta, ani zprostředkovaně, jsem ale nedostal,“ řekl LN. Podle informací LN je ale právě Mazanec aktuálním favoritem prezidenta Miloše Zemana.

Patnáct let „na čekané“

Michal Mazanec je možná nejdéle sloužícím místopředsedou soudu v české justici a patnáct let starý příběh jeho jmenování nastiňuje jeho současnou motivaci. Mazanec se zásadní měrou podílel na klíčové reformě správního soudnictví z roku 2002, jež „zplodila“ i Nejvyšší správní soud. Platil za jednoho z největších tuzemských expertů na správní právo a fakt, že v čele NSS stanul trestní soudce a bývalý náměstek ministra spravedlnosti Josef Baxa, pro něj mohl být nepříjemným překvapením. Po půldruhé dekádě na „druhé koleji“ je tedy pochopitelné, že by si přál stanout v čele české správní justice.

Plán mu ale může zkomplikovat skutečnost, že z desetiletého mandátu by z věkových důvodů mohl odsloužit sotva třetinu. V červenci bude Mazancovi 67 let a s posledním dnem roku 2021 bude muset svléknout talár.

Právě kvůli tomuto problému se do Mazance opřel předseda Baxa. „Netvrdím, že za tři roky se nedá vůbec nic stihnout, ale přece jen, pro určitá rozhodnutí musíte vědět, že máte čas je uskutečnit. A také je důležité nebýt jen na počátku, ale sledovat také důsledky svých rozhodnutí a unést za ně odpovědnost,“ řekl v květnu v rozhovoru pro LN.

Animozita mezi Baxou a Mazancem v posledních měsících graduje. Podle zdrojů LN na interních poradách Mazanec vyzývá Baxu, aby již nečinil rozhodnutí, která zavazují jeho nástupce – například výběr nových posil NSS. A současný šéf se nijak netají tím, že by v čele soudu viděl raději nějakého čtyřicátníka. Dal to najevo i v rozhovoru pro Český rozhlas, kde uvedl, že mladá krev by soud lépe reprezentovala v cizině. „Bohužel jak já, tak můj místopředseda patříme ještě ke generaci, která na tom jazykově není tak, jak by měla být,“ řekl.

Tyto představy se ostatně Josef Baxa snažil prezentovat i prezidentu Zemanovi na schůzce mezi čtyřma očima, jež se uskutečnila koncem května. „Pan prezident si je vědom svých kompetencí, mým úkolem bylo dát mu informace, aby se mohl dobře rozhodnout,“ uvedl Baxa s tím, že se Zemanem probíral i konkrétní jména.

Prezident se má ještě do prázdnin sejít také s kompletní justiční „trojkou“ – předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským, předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem a také Baxou. Schůzka je plánovaná na 26. června. Hovořit by se mělo jak o výběru nového předsedy NSS, tak i o možném nástupci Rychetského v čele Ústavního soudu. Mandát mu sice končí až v roce 2023, ale už před dvěma lety otevřeně hovořil o své možné rezignaci. Rychetský se přitom netají tím, že by jako svého nástupce rád viděl právě Josefa Baxu.

Přijde někdo zvenčí?

Ve spojitosti s možnou instalací Michala Mazance do čela NSS se skloňuje i jméno Romana Fialy, jenž je od roku 2011 místopředsedou Nejvyššího soudu. Spekuluje se o tom, že právě jeho by si mohl Mazanec vybrat za svého místopředsedu. A po třech letech by jej mohl Fiala nahradit v čele soudu.

Roman Fiala ovšem na dotaz LN tyto úvahy odmítl. Dlouhodobě zdůrazňuje, že je specialistou na dědické právo a že se do jiného oboru nežene. Ohradil se i proti informaci, že byl na Hradě lobbovat. Jeho možné působení na NSS by navíc naráželo na požadavky zákona – do vedení NSS totiž může usednout jen soudce tohoto soudu. A pokud by se zákon ohýbal, soudci NSS by se bránili.