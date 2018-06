Zeman jmenuje Babiše podruhé premiérem. Ledecká se stane čestnou občankou Prahy 1

Už podruhé jmenuje prezident Miloš Zeman předsedou vlády Andreje Babiše. Po prvním jmenování Babiš nezískal důvěru sněmovny a jeho vláda tak úřaduje v demisi.

- Prezident Miloš Zeman jmenuje na Pražském hradě Andreje Babiše podruhé předsedou vlády. Potom, co jeho první kabinet nezískal v lednu důvěru, prezident Miloš Zeman využije podle ústavy svou druhou možnost jmenovat po volbách šéfa vlády a splní slib, že se jím opět stane předseda vítězného volebního uskupení. První Babišova vláda, která úřaduje v demisi, byla jednobarevná, nyní ANO domlouvá koalici s ČSSD a podporou komunistů.

Během měsíců, které od prvního Babišova jmenování uběhly a během nichž se Zeman podruhé ujal funkce hlavy státu, prezident několikrát změnil názor na podmínky, za nichž nového premiéra jmenuje. Zatímco před prvním jmenováním po něm 101 hlasů ve Sněmovně nepožadoval, pro druhý pokus oznámil, že je chtít bude, pak ale od tohoto požadavku ustoupil. Očekává nicméně, že nová vláda už důvěru poslanců získá. Skládání budoucího kabinetu s Babišem pravidelně konzultuje.

- Zasedá vláda v demisi, která mimo jiné projedná návrh novely zákona o pobytu cizinců v ČR, dofinancování rozpočtu regionálního školství a podporu lékařských fakult v roce 2018, zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2017 nebo analýzu vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2017.



- Vrchní soud v Praze bude řešit odvolání v případu podnikatele Lukáše Čadka, který má jít na pět let do vězení za to, že se podvodně pokusil vylákat peníze z České pošty, s níž měl spory. Případ v roce 2015 rozbouřil politickou scénu. Vládní koalice si tehdy vysvětlovala situaci na jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu.

- Sněmovní branný výbor projedná vyhodnocení koncepce výstavby armády, strategii náborů ministerstva obrany a předlohu KSČM o zrušení zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr.



- Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký předá na Staroměstské radnici čestné občanství této městské části Ester Ledecké.

- Ministerstvo financí zveřejní TOP 20 plátců daně z příjmu právnických osob za rok 2017.



- Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se setká s rakouským premiérem Sebastianem Kurzem v souvislosti s nadcházejícím rakouským předsednictvím EU.

- Na setkání Evropské lidové strany v Mnichově vystoupí německá kancléřka Angela Merkelová, chorvatský premiér Andrej Plenković či předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani.

- Před výborem britských zákonodárců má v Londýně kvůli skandálu kolem praktik své společnosti vypovídat bývalý ředitel Cambridge Analytica Alexander Nix.

- Začíná první ze dvou 24hodinových stávek řidičů londýnského metra na trase, která obsluhuje finanční centrum Canary Wharf, naplánovaná na tento měsíc kvůli novému jízdnímu řádu.

- Britská premiérka Theresa Mayová se setká s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

- Z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu odletí ruská loď Sojuz MS-09 se třemi novými členy posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Posádku tvoří Rus Sergej Prokopjev, Američanka Serena Auňónová Chancellorová a německý astronaut Evropské kosmické agentury Alexander Gerst.