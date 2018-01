Zeman má na Hradě jmenovat nové soudce. Od voleb se neobjevil na veřejnosti

Prezident Miloš Zeman ve středu na Pražském hradě jmenuje na návrh vlády soudce obecných soudů. Objeví se na veřejnosti poprvé od sobotního odpoledne, kdy ve svém volebním štábu v pražském Top hotelu slavil a komentoval své znovuzvolení. Poté odpočíval na zámku v Lánech. Hrad oznámil, že příští týden bude mít prezident dovolenou.

V pondělí Zeman jmenoval 12 rektorů veřejných vysokých škol a univerzit, dekrety ale nedostali na tradičním ceremoniálu na Pražském hradě z rukou hlavy státu, ale o den později v Karolinu od ministra školství. S rektory má hlava státu dlouhodobě napjaté vztahy.



Vláda navrhla jmenování 25 nových soudců a soudkyň na počátku ledna. Měli by částečně nahradit soudce, kteří končí svou profesní dráhu, a částečně posílit ty soudy, kde je to nejvíc potřeba kvůli vyrovnání rychlosti řízení. Mezi kandidáty je 13 žen a 12 mužů. Šest nových soudců by mělo působit v obvodu Krajského soudu v Brně.

Pět soudců přibude pod Městský soud v Praze, čtyři zamíří do obvodu pražského krajského soudu. Po třech soudcích posílí obvody královéhradeckého a plzeňského soudu, dva soudci přibudou pod Krajský soud v Ostravě a jeden pod budějovický krajský soud. Poslední kandidát zamíří podle návrhu k Nejvyššímu správnímu soudu.

Zeman jmenoval nové soudce naposledy loni v září. Osmadvacítku nováčků tehdy varoval před braním úplatků. Rozhodnutí prezidenta o jmenování soudců vyžaduje podle ústavy spolupodpis premiéra, a proto musí seznam navržených kandidátů vždy schválit vláda.