Zeman: ‚Myslím, že za letošní první tři měsíce jsem v žádné nemocnici nebyl.‘

Prezident Miloš Zeman odmítl, že by letos byl kvůli zdraví v nemocnici. Lékaři za ním podle něj nebyli ani na zámku v Lánech po volbách, když čerpal dovolenou. Řekl to v úterý serveru Blesk.cz. Naznačil, že při vyzvednutí korunovačních klenotů nevyšel do Korunní komory ve svatovítské katedrále, kam je nutné vyjít po úzkém kamenném vřetenovém schodišti a v níž se sedmi klíči otevírá trezorová schránka s klenoty.

Zeman v posledních měsících vypadá v některé dny velmi unaveně, v další působí svěžeji. Hrad odmítá, že by byl nemocen. Přiznává jen, že trpí cukrovkou a polyfunkční neuropatií, kvůli které špatně chodí. Zeman v úterý řekl, že se každý „duševně normální člověk“ někdy cítí lépe a jindy hůře. Řekl, že v poslední době „nikdy nebyl na infuzi“. Jak politik vypadá, podle něj z 90 procent záleží na fotografovi.



Odmítl, že by byl letos hospitalizován nebo na ošetření v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Po chvíli přemýšlení dodal, že myslí, že za letošní první tři měsíce nebyl v žádné nemocnici. Lékaři podle něj za ním nemuseli přijet ani po volbách, kdy v Lánech čerpal dovolenou.

Zeman nechtěl komentovat otázku moderátora, zda letos při vyzvedávání korunovačních klenotů ze svatovítské katedrály vyšel schody do Korunní komory, nebo zůstal sedět za dveřmi. „Bez komentáře, ale upřímně řečeno, já nerad chodím po schodech a to, o čem mluvíte, není první rok. To je i v předchozích letech. Ale nic jsem vám neřekl,“ poznamenal Zeman.