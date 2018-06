Zeman není proti Hamáčkovi jako dočasnému ministrovi zahraničí

Praha Prezident Miloš Zeman by souhlasil s tím, aby v nové vládě zůstala zatím neobsazená funkce ministra zahraničí a úřad dočasně vedl předseda ČSSD Jan Hamáček. Zeman to řekl v rozhovoru, který dnes otiskla MF Dnes. Sociální demokraté do vedení ministerstva zahraničí nominovali europoslance Miroslava Pocheho, Zeman má k němu výhrady. Prezident také řekl, že pokud nevznikne vláda s důvěrou Sněmovny, má možnost vyhlásit předčasné volby.

„Proti tomu bych vůbec nebyl,“ řekl Zeman na otázku, jak se dívá na možnost, že by Hamáček dočasně vedl ministerstvo zahraničí. V chystané vládě má být šéf ČSSD ministrem vnitra. Zeman se v pátek s Pochem setká, chce ho požádat, aby svou kandidaturu na ministra zvážil. Proti nominantovi sociálních demokratů na ministra zahraničí se o víkendu ostře vymezili komunisté, kteří mají podle dosavadních dohod vznik menšinové vlády ANO a ČSSD umožnit.

ČSSD svých pět kandidátů na ministry zveřejnila ještě před vnitrostranickým referendem, ve kterém pak členové rozhodli o vstupu do vlády s ANO. Předseda ANO a premiér Andrej Babiš by měl kandidáty svého hnutí představit v pátek odpoledne. Zemanovi seznam poskytl už minulý týden. Prezident podle svých slov neočekává, že by kromě Pocheho byly u jakéhokoliv ministra problémy.

K možnosti, že by ČSSD nechtěla od Pocheho ustoupit a nedala kabinetu důvěru, Zeman uvedl, že by následoval třetí pokus o sestavení vlády, který podle ústavy vyhlašuje předseda Sněmovny. „Když nevyjde ani třetí pokus, tak má prezident republiky možnost - nikoli povinnost - vyhlásit předčasné volby,“ dodal. Zeman v minulosti deklaroval, že předčasné volby nechce.

Případné předčasné volby by se podle prezidenta možná stihly letos na podzim spolu s komunálními volbami 5. a 6. října. „Samozřejmě je to možné kombinovat i s eurovolbami. Ale zatím je to teoretická úvaha, jednání nezkrachovala,“ dodal Zeman.

Předčasné volby by následovaly po rozpuštění Sněmovny. Prezident podle ústavy po třetím neúspěšném pokusu o vytvoření vlády s důvěrou dolní komoru rozpustit může, ale nemusí. Musí to udělat pouze tehdy, když se o tom usnese ústavní většina 120 z celkových 200 poslanců.