Zeman odkládá cesty. Prezident oproti plánům nepojede do tří klíčových zemí

PRAHA Ve Varšavě si včera dala schůzku neformální skupina devíti hlav států zemí střední a východní Evropy. Do polské metropole se jich ovšem sjelo jen osm – jako jediný chyběl český prezident Miloš Zeman, který za sebe poslal náhradu v podobě předsedy sněmovny Radka Vondráčka.

Hrad argumentuje tím, že se Zeman hostitelské zemi předem omluvil, navíc se chystá na summit Severoatlantické aliance do Bruselu. Ten ovšem proběhne až za měsíc a ve zcela jiném složení. Varšavská schůzka není jediná cesta, z níž se Zeman vyvlékl. Plán prezidentových cest do zahraničí v posledních týdnech notně prořídl.



Oproti itineráři, s nímž Hrad počítal po Zemanově znovuzvolení v lednu, se hlava státu letos nepodívá hned do tří zemí. Všechny přitom patří z hlediska českých ekonomických a politických vztahů mezi klíčové. Již minulý měsíc Zeman v tichosti zrušil svou podzimní pracovní cestu do USA, kde měl v­New Yorku vystoupit na Valném shromáždění OSN. Z prezidentova itineráře posléze zmizely další dvě klíčové návštěvy. Zeman letos s největší pravděpodobností nepojede do Rakouska, na příští rok se odsouvá také cesta do Maďarska.

Jeden chyběl. Setkání prezidentů devíti středo a východoevropských zemí - takzvané bukurešťské devítky (B9) - ve Varšavě (zleva): Rumen Radev (Bulharsko), Raimonds Vejonis (Lotyšsko), János Áder (Maďarsko), Klaus Iohannis (Rumunsko), Andrzej Duda (Polsko), Dalia Grybauskaiteová (Litva), Andrej Kiska (Slovensko) a Kersti Kaljulaidová (Estonsko). Chyběl pouze český prezident Miloš Zeman, jehož zastupoval šéf sněmovny Radek Vondráček (vpravo),

Obě jsou rozjednané, prezidentovy spolupracovníky ovšem limitují dva faktory. Na léto si Zeman naordinoval klid, dovolenou chce strávit nejen v Lánech, ale také na své chalupě v Novém Veselí. Do podzimních cestovatelských plánů se pak vklínila Čína, kam chce prezident odjet již počtvrté. Zeman také trvá na tradičních cestách po krajích.

„Cestování je pro prezidenta únavné, a tak má své priority. Kvůli odpočinku si víc než kdy jindy vybírá, kam se pojede a kde ještě může jeho návštěva pár měsíců počkat,“ řekl LN jeden ze Zemanových spolupracovníků.