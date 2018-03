Zeman oslaví inauguraci s tisícovkou hostů. Program skončí písní ‚Pár přátel stačí mít‘

PRAHA Zhruba tisícovka hostů dorazí ve středu do Španělského sálu Pražského hradu, kde bude prezident Miloše Zeman pořádat slavnostní koncert na počest své inaugurace do druhého funkčního období. Novinářům to v úterý řekl mluvčí Jiří Ovčáček. Ke svým přátelům a podporovatelům v úvodu Zeman krátce promluví, následovat bude hudební program, který uzavře píseň Pár přátel stačí mít.

Zeman byl opětovně uveden do funkce hlavy státu minulý čtvrtek. Ovčáček uvedl, že slavnostní koncert naváže na tradici z prvního funkčního období, kdy se inaugurace každoročně připomínala. Před rokem Zeman svým příznivcům jako prvním oznámil své rozhodnutí obhajovat prezidentský mandát.



Po projevu hlavy státu bude ve středu následovat hudební program. „Zahrnuje například dílo Bedřicha Smetany, zazní také písně z dílny Karla Svobody, Jaromíra Vejvody nebo Michala Davida,“ uvedl Ovčáček. Vystoupí Helena Vondráčková, Daniel Hůlka, Václav Neckář a Michal David, dodal. Koncert má být pojat jako poděkování Zemanovým podporovatelům.

Před rokem se akce konala pod názvem „Můj čtvrtý rok s vámi“. Hrála na ní Hudba Hradní stráže a Policie ČR, což je v plánu i letos. Akce se v minulosti účastnili politici blízcí Zemanovi nebo spříznění podnikatelé a umělci.