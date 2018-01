Zeman se neštítí dojít si pro hlasy kohokoliv, upozorňuje analytik Šlerka

PRAHA Rozpad mediální scény na mainstream a alternativní zdroje, takové jsou podle analytika, novináře a pedagoga Josefa Šlerky hlavní sdělení analýzy serveru Lidovky.cz, která mapovala chování příznivců uchazečů o prezidentský mandát. Zatímco sympatizanti prezidenta Zemana sledují ponejvíce alternativní weby, ostatní se pohybují v mediálním mainstreamu.

Aby kandidáti měli podle Šlerky šanci na vítězství, v komunikaci na sociálních sítích musejí prorazit svou standardní sociální bublinu. V případě Zemanových soupeřů se tak nebát zabojovat o hlasy třeba čtenářů proruského Aeronetu.

„Oni potřebují dojít si pro hlasy mimo své standardní voliče a měli by pozorně koukat, kde mají nějaké slabší, ale přeci jen afinity (blízkost, podobnost), aby věděli, kam si pro ně dojít,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Josef Šlerka.

Lidovky.cz: Facebookoví příznivci Miloše Zemana na této sociální síti ponejvíce konzumují obsah antisystémových zpravodajských webů, jako je Aeronet, Sputnik či AC24. Je to s ohledem na blížící se volby pro stávají hlavu státu výhoda?

Záleží na tom, jak to budete brát. Leží tam určité procento hlasů a při posledních volbách jsme viděli, že je docela významné. A Miloš Zeman se nikdy neštítil si pro ně zajít, pro něj to není v politice poprvé. Připomínám jeho citát, že voliči Miroslava Sládka jsou zdivočelí sociální demokraté. On si pro ty hlasy dojde, a pokud jeho protikandidáti nenajdou náhradu, tak to budou hlasy, které rozhodnou.

Lidovky.cz: Jakkoliv nám z naší analýzy vyšlo, že zdaleka nejsilnější pozici má na Facebooku právě Miloš Zeman, tak většina jeho voličů se přitom na sociálních sítích podle sociologa Daniela Prokopa nepohybuje. Máte stejná data?

Vzhledem k tomu, jakou mají demografii, tak je to pravda. Ale pravdou také je, že ve finále budou volby rozhodovat tři, čtyři procenta hlasů a ty je zapotřebí urvat.

Lidovky.cz: Dají se urvat na sociálních sítích?

Vzhledem k tomu, jak Miloš Zeman objížděl celou zemi, tak si může pro nějaké hlasy navíc dojít právě na ty sociální sítě. Ale jinak by člověk musel mít křišťálovou kouli.

Lidovky.cz: Hlavním výstupem naší analýzy je, že příznivci stávající

hlavy sledují na Facebooku antisystémové weby, zatímco sympatizanti ostatních odebírají mediální mainstream. Skupina příznivců čtveřice Jiří Drahoš, Michal Horáček, Pavel Fischer a Marek Hilšer pak v rámci toho hlavního proudu má silný příklon k liberálním médiím, jako jsou Respekt, DVTV či server iHNED.cz. Jaké hlavní sdělení z toho pro vás plyne?

Je to struktura rozpadu mediální scény na mainstreamové a alternativní zdroje, který můžeme dnes sledovat minimálně po celé střední Evropě. Dělal jsem podobnou analýzu pro centrum investigace a v Polsku, Maďarsku a Slovensku je ten vzorec úplně stejný.

Lidovky.cz: Jaké máte vysvětlení?

Za prvé je snížený práh možnosti začít publikovat. Druhý bod je, že existovala určitá díra na trhu, kterou dokázaly servery typu Aeronet a Parlamentní listy pokrýt. Kdyby nebyla poptávka, tak by se takto neuchytily. Představa, že jen tak vznikly, je mylná. A zajímavá je na tom ještě jedna věc. Poměrně exaktně se na těchto datech ukazuje to, co člověk intuitivně cítí, ale nemůže to dokázat.

‚Lidi nečtou noviny, které říkají něco, co se jim nelíbí‘

Lidovky.cz: Co máte přesně na mysli?

Jak jsou ta média rozdělená a do jakých skupin. Důležité je připomenout si, že tohle je pohled skrz publikum. Autorský záměr do určité míry produkuje nějaký typ publika, to je pravda. Ale i když jednotlivé servery budou halasně křičet, že spolu nemají nic společného, třeba že Parlamentní listy budou křičet, že nemají nic společného s Aeronetem, tak je zapotřebí říct, že oslovují to samé publikum.

Lidovky.cz: Když se podíváte, jaká média na Facebooku sledují podporovatelé jednotlivých uchazečů o Pražský hrad, lze na základě toho říci něco o jejich mediální gramotnosti?

Oni preferují typ zpráv, který potvrzuje jejich pozici. Je to jednoduché. Lidi nečtou noviny, které říkají něco, co se jim nelíbí. V tomhle ohledu je navíc zajímavé, že mediální scéna se nemění a nedochází tam k žádným dramatickým posunům. Tedy s výjimkou hraničních médií, jako je Týden, nebo server Parlamentní listy, které mají tendenci se pohybovat mezi světy, kdy v jednom období patří jakoby do mainstreamového kanálu a v dalším do antisystémového kanálu. Oni vytváří něco jako most mezi těmito dvěma světy. To je na nich zajímavé, protože se pohybují na té hraně.

Lidovky.cz: Jak by s těmito daty, která bezpochyby mají i marketingoví specialisté jednotlivých adeptů na prezidentskou funkci, měli kandidáti v rámci finále kampaně pracovat?

Myslím, že by hlavně měli hledat, která témata dobře zarezonovala mimo jejich standardní bubliny. Oni potřebují dojít si pro hlasy mimo své standardní voliče a měli by pozorně koukat, kde mají nějaké slabší, ale přeci jen afinity, aby věděli, kam si pro ně dojít.

Lidovky.cz: Jinými slovy pro úspěch ve volbách musí kandidát bezpodmínečně prorazit sociální bublinu svých typických voličů, je to tak?

Za situace, kdy ve druhém kole potřebujete oslovit polovinu voličů, ji musíte nějak prorazit. Žádný z těch kandidátů není kandidát nadpoloviční většiny společnosti, není to ani Miloš Zeman. Každý bude muset oslovit část lidí, kteří by mu normálně hlas nedali. Problém je, že příznivec Miloše Zemana, který normálně čte Aeronet, si třeba přečte na Facebooku něco z Respektu, ale nebude tomu věřit. To není tak, že by lidé ty příspěvky neviděli. Když se podíváte na ne.cz, což je taková facebooková page, kde jsou linky na Respekt nebo oprotistojící pohledy, tak tam jsou s komentářem, jak se ta pražská kavárna fašizuje. Ty odkazy tam jsou, ale to rámování, jak ti lidé text čtou, je zásadní.

Lidovky.cz: Takže největší úkol stratégů je najít ten správný jazyk, jímž doručit sdělení svého kandidáta mimo jeho sociální bublinu?

To je největší problém dnešní komunikace, jazyk. Problém sociálních bublin je samotný jazyk. Ten už provokuje natolik, že se lidi nedostávají k obsahům, co je za ním. Do určité míry je to otázka schopnosti mluvit srozumitelně a jednoduše.