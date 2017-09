Zeman se v USA setkal s Ivanou Trumpovou, dali si ‚přátelský oběd‘

NEW YORK/PRAHA Miloš Zeman svou návštěvu Spojených států zpestřil obědem se zlínskou rodačkou a ex-manželkou současného amerického prezidenta, Ivanou Trumpovou. V poledne ji v luxusním newyorském hotelu Plaza pozval na oběd, který na Twitteru jeho mluvčí Jiří Ovčáček popsal jako „přátelský“. Zeman Trumpové jako dárek přivezl zlatý řetízek se čtyřlístkem.

Podle Ovčáčka Zeman s Trumpovou hovořil o „problému migrace a aktuální situaci v USA po zvolení Donalda Trumpa prezidentem.“ Informoval ji prý o tématech, o kterých bude mluvit při svém úterním projevu na Valném shromáždění OSN.



Trumpová do hotelu The Plaza, kde se Zeman během svého pobytu v New Yorku ubytoval, dorazila několik minut před polednem (18:00 SELČ). S českým prezidentem strávila asi půldruhé hodiny a k obědu měli například grilované kuře.

S Ivanou Trumpovou se Zeman setkal již jednou, a to na Pražském hradě. Tehdy spolu mluvili o tom, proč Trumpová odmítla nabídku svého bývalého chotě, který z ní chtěl údajně udělat americkou velvyslankyni v Praze. Trumpová si na setkání podle Ovčáčka vzpomněla a do Prahy se prý vrací vždy ráda.

Dárek pana prezidenta pro paní Ivanu Trumpovou. pic.twitter.com/eSzZ38RbAC — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 18, 2017

V pondělí Zemana ještě čeká nabitý program: schůzka se slovenským ministrem zahraničí Lajčákem, který předsedá Valnému shromáždění OSN, schůzka s ruským diplomatem a náměstkem generálního tajemníka OSN Vladimirem Voronkovem, a převzetí ceny „Bojovníka za pravdu“ od amerického židovského fondu Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF).

Hlavním důvodem cesty je ale samotné Valné shromáždění OSN, na kterém Zeman v úterý vystoupí s projevem. Bude v prestižní první desítce řečníků. Česká delegace se díky losu navíc usadí v první řadě. Témata, o kterých bude Zeman mluvit, ještě nejsou známá, očekává se ale, že se zaměří na své stálice: tedy boj proti terorismu a migraci.

Odpoledne newyorského času se Zeman setká na bilaterálním jednání s korejským prezidentem. Večer se následně Zeman zúčastní recepce, kterou pořádá Trump - na osobní schůzku by ale podle současných informací dojít nemělo.

Svůj program v New Yorku Zeman zakončí středeční schůzkou s Guterresem a setkáním s krajany. Zpět do Česka přiletí ve čtvrtek brzy ráno.