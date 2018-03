Zeman udělil milost muži, který zabil manželku i syna při dopravní nehodě

MILOSTI ČESKÝCH PREZIDENTŮ - Zeman poprvé omilostnil v únoru 2016 muže odsouzeného na tři roky za méně závažnou majetkovou trestnou činnost, který si část trestu odpykal a poté byl kvůli zdraví podmínečně propuštěn do nemocničního ošetřování.

- Druhé žádosti prezident vyhověl v květnu 2016, kdy odsouzeného omilostnil rovněž ze zdravotních důvodů. Prominul mu zbytek jednoho trestu a tři celé tresty odnětí svobody ve výši zhruba 29 měsíců. Muž byl odsouzen za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. - Třetí milost, která znamenala zastavení trestního stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, udělil Zeman v září 2016 také ze zdravotních důvodů. - V listopadu 2016 dal prezident milost dvěma vězeňkyním. Jedné z nich na žádost papeže Františka ke konci Svatého roku milosrdenství. Jednalo se o mladou ženu starající se ve vězení o dítě, které by po dosažení tří let muselo od matky. Trest dostala za zpronevěru a nesplňovala podmínku, kterou prezident stanovil pro omilostnění, protože nebyla dlouhodobě nemocná. Druhá žena, trpící dlouhodobou psychickou nemocí, byla potrestána za podvod, zpronevěru a trestnou činnost spojenou s konkurzem. Téměř polovinu trestu si už odpykala. - Další milost udělil Zeman v prosinci 2016, a to muži, který byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Přihlédl k závažnému onkologickému onemocnění. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček uvedl, že milost Zeman udělil přesto, že odsouzený je "značným recidivistou". - Sedmou milost udělil prezident loni v dubnu muži nemocnému rakovinou, který byl odsouzen za majetkové zločiny a nedovolené ozbrojování. Muži už soud kvůli špatnému zdraví trest přerušil. - Velkou pozornost vzbudilo loni v květnu udělení milosti pro Jiřího Kajínka, který si odpykával doživotí za dvojnásobnou vraždu. Kajínek byl propuštěn po 23 letech strávených ve vězení. Později se Zeman vyjádřil, že další takovou milost by už neudělil. - Už před prezidentskými volbami v roce 2013 Zeman řekl, že nebude udělovat milosti s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. Pravomoc v udílení milostí převedl v prosinci 2013 na ministerstvo spravedlnosti. - Zemanovi porevoluční předchůdci na Hradě Václav Havel a Václav Klaus udělili mezi lety 1993 a 2013 celkem 1659 milostí, ať už šlo o prominutí či změnu trestu nebo zastavení trestního stíhání. - Klaus udělil za desetiletého úřadování na Hradě (2003 až 2013) individuální milost 412 lidem. Za první pětiletý mandát prominul trest 218 lidem, ve druhém sáhl ke stejnému kroku ve 194 případech. Nejvíce milostí (69) udělil Klaus v roce 2009. - Havel uděloval milosti také jako federální prezident, celkem jich bylo 601.