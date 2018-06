Zeman v izolaci. Nemůžu se k němu dostat, stěžuje si i exministryně Benešová

Z jeho zdí v noci nestoupá dým a na ochozech se nepromítají obrazy příšer. Pro některé prezidentovy blízké spolupracovníky se však cesta na Hrad stala podobně obtížná jako na ten v Karpatech, který ve svém dobrodružném románu popsal už Jules Verne. Nikoli kvůli prezidentovi, ale vinou „podhradí“, které si Miloše Zemana uzurpuje pro sebe.

Jedna z nejbližších spojenkyň prezidenta, exministryně spravedlnosti Marie Benešová, si v rozhovoru pro LN stěžuje, že jeho spolupracovníci v čele s Martinem Nejedlým a Vratislavem Mynářem hlavu státu obklíčili a filtrují od něj některé důležité zprávy.

„Nevím, kdo mu informace selektuje, ale když jsme spolu v rychlosti mluvili naposledy na setkání poradců, o spoustě věcí nevěděl. Pokud budete žádat o schůzku s prezidentem takzvaně mezi čtyřma očima, musí se naplánovat, musí se mu to dát do programu, a když je nabitý, odkážou vás na nejzazší termín,“ popsala LN Benešová, někdejší poslankyně za ČSSD, která Zemanovi radí v oblasti práva.



Jedním z příkladů, kdy prezident předem neměl ucelené informace, bylo dění kolem jeho volebního štábu. Díky Nejedlému se tehdy do bezprostřední Zemanovy blízkosti dostal exministr vnitra Milan Chovanec, který se tak snažil získat body na volební sjezd ČSSD. V danou dobu už však nepatřil mezi prezidentovy oblíbence ve straně. Spíše šlo o přání Zemanova okolí, aby si Chovanec svou „blízkostí prezidentovi“ posílil pozici uvnitř strany.

Benešová je přesvědčena, že uzavřenost Hradu je alarmující. „Je pravda, že je toho hodně, sestavuje se vláda, ale určitě nejsem sama, komu se to nelíbí. Stěžuje si spousta lidí, že se k němu nemohou dostat, a to takových, jež by vždycky rád přijal – o tom jsem přesvědčená,“ uvedla Benešová.

Není jediná, kdo ze Zemanových blízkých spolupracovníků má pocit, že za prezidentem se dříve dalo dostat snadněji.

Zdeněk Škromach býval místopředsedou ČSSD v letech 1997 až 2000, Zeman byl tehdy předsedou strany. Ti dva tak patří k blízkým ideovým spojencům. Škromach se však na Hrad v současnosti nedostane. Potvrdil, že se Zemanem již odborné otázky nekonzultuje. „Nevím, jak to tam dnes chodí,“ pousmál se v reakci pro LN.

Podobný zážitek svírá exministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra. „Nejsem v blízkém okolí pana prezidenta ani v častém styku,“ odpověděl Grégr.

Mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček to odmítá. „Není žádný důvod ke stížnostem,“ napsal LN.