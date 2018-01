Zeman ve svatyni pražské kavárny. V domě jeho štábu je plakát Horáčka i Karel s čírem

Dům v Loretánské ulici 13 leží jen kousek od Pražského hradu. Bydlela v něm dcera prvního československého prezidenta Alice Masaryková, sídlila zde i společnost, od níž má česká armáda nadzvukové gripeny. V prvním patře, odkud je dokonalý výhled na petřínskou rozhlednu a Strahovský klášter, bude Miloš Zeman v sobotu sledovat sčítání výsledků prvního kola prezidentských voleb.

Kancelář na Hradčanech si za své sídlo vyvolil už před šesti lety. Dodnes v ní sídlí Strana práv občanů, která stála za jeho návratem z dobrovolného exilu na Vysočině do vrcholné politiky. Je to paradoxní. Dům by totiž mohl sloužit jako ukázková svatyně Zemanem nenáviděné pražské kavárny.



Z oken v prvním patře visí volební plakát jeho soupeře Michala Horáčka, hospůdka dole pod kanceláří už pátým rokem hostí punkovou podobiznu Karla Schwarzenberga s „čírem“. Na zdi se vyjímá typické Havlovo srdce i snímek jednoho z jeho poradců – válečného letce RAF Jana Wienera.

Majitelé restaurace dávají najevo, že se jim blízká přítomnost současného pána Hradu nezamlouvá. Až tak moc, že v sobotu přes den svůj podnik vůbec neotevřou. První návštěvníky vpustí až kvečeru. „Otevřeme po šesté hodině. Dříve ne,“ řekla LN zaměstnankyně restaurace.

Tou dobou už by novináři měli od Zemanova štábu odcházet. Prezident by se totiž k výsledku prvního kola voleb měl vyjádřit zhruba čtvrt hodiny před šestou. Do té doby se před médii opevní, sčítání hlasů bude sledovat obklopen jen svými věrnými. „Pro novináře nepřipravujeme prostor pro sledování výsledků,“ potvrdila izolacionistický přístup zemanovců šéfka jejich kanceláře Barbora Filípková.