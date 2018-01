Zemanova ‚odporná kampaň‘ ukázala mnohé o stavu demokracie, píše Washington Post

WASHINGTON Volby českého prezidenta vypovídají víc o stavu západní demokracie, než bychom si přáli přiznat. Napsal to list The Washington Post (WP) v komentáři ke zvolení Miloše Zemana hlavou českého státu a k jeho kampani, kterou lze podle deníku srovnat s kampaní amerického prezidenta Donalda Trumpa a která není v Evropě nyní zcela výjimečná.

List konstatuje, že prezident není v Česku nejdůležitějším politikem, „nicméně svou zemi reprezentuje v zahraničí, hovoří jejím jménem a nastavuje tón a ráz veřejné debaty, dost podobně, jak to dělá prezident USA“.

„A bezpochyby znovuzvolení Zemana - vulgárního a sexistického (nemluvě o jeho agresivně proruském, pročínském, protievropském a protinatovském postoji) a obviňovaného z opilství na veřejnosti - udá tón a ráz veřejného života v České republice.“

„V této roli (Zeman) určitě posílí stereotypní pohled na střední Evropu jako ‚odlišné‘ od zbytku Evropy. Polsko a Maďarsko, vedené protievropskými politiky..., mnozí v Evropě už odepsali a jsou považovány za země na cestě z demokratického tábora; nyní se k nim přidají Češi,“ píše WP.



První zvolení Zemana podle listu mohlo být považováno za náhodu. Jeho nynější opětné zvolení ale odbýt jen tak snadno nelze.

„Ale i když by v ostatních západních metropolích mohli nad Zemanem mávnout rukou jako nad jakýmsi postkomunistickým problémem, jeho vskutku odporná volební kampaň napodobuje politiku mnoha starších demokracií a může být pro další předzvěstí budoucnosti,“ upozorňuje deník.

„Česká politická a mediální kultura je silně ovlivněna populárními (a anonymními) weby, které chrlí neustálý proud proruské a protinatovské propagandy, šíří strach a nenávist vůči muslimským imigrantům, odpor vůči údajným ‚elitám‘, jež jsou mnohem slabší než zkorumpovaní obchodníci a ruské subjekty, které podporovaly prezidentovu kampaň. Pokud to však zní jako problém nezralé demokracie, zamyslete se nad tím: Přesně to samé, se stejnými slovy, by se mohlo napsat o Trumpově kampani,“ pokračuje list.

Kampaň připomínala americké volby

Připomíná přitom podobnost odporných a absurdních útoků a obvinění sociálních médií podporujících Zemana vůči jeho protikandidátovi Jiřímu Drahošovi s útoky proti Trumpově soupeřce v boji o Bílý dům Hillary Clintonové.

Deník pak ve stejném duchu například konstatuje, že nic „východního“ není v proruských politických tendencích italského hnutí Pěti hvězd, které nyní vede v předvolebních průzkumech. Nic „východního“ není ani na expremiérovi Silviu Berlusconim s „jeho vulgaritou a sexismem a bizarně blízkým vztahem s Putinem“.

Podobným příkladem je podle WP i Svobodná strana Rakouska (FPÖ), „která je otevřeně rasistická, podporovaná Ruskem a nyní je součástí vládní koalice, řídí rakouská ministerstva zahraničí, vnitra a obrany“.